В Свислочи вместо ремонта в общежитии решили просто выселить жильцов. Не получилось

Источник материала: Tut.by

В Свислочи людей хотели выселить из общежития, потому что здание было не подготовлено к отопительному сезону. В дело вмешалась прокуратура — туда обратились местные жители с коллективным письмом, сообщает ведомство.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В своем обращении жители рассказали, что право жить в общежитии УП «Свислочское ПМС» было предоставлено им по ходатайствам других организаций. Однако именно в связи с тем, что они не являются работниками данного предприятия, их предупредили, что договоры найма жилого помещения будут в ближайшее время расторгнуты и людям придется выселиться из общежития. Другое жилье людям никто предоставлять не собирался.

В прокуратуре все проверили и выяснили, что руководство предприятия направило уведомления о выселении, потому что что здание не было подготовлено к отопительному сезону. Для получения паспорта готовности требовался ремонт систем канализации, водоснабжения, кровли и электропроводки общежития. Вместо устранения неисправностей должностные лица предприятия решили просто выселить жильцов из общежития. При этом правовые основания для принятия этого решения отсутствовали.

По результатам проверки прокурор Свислочского района внес директору Свислочского ПМС представление, в котором потребовал устранить нарушения жилищного законодательства, причины и условия, которые им способствовали.

После проверки все недочеты были исправлены, а общежитие подготовили к отопительному сезону. Дальнейший ремонт в здании и предоставление жильцам других жилых помещений в случае необходимости их отселения на контроле у специалистов Свислочского райисполкома.