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Проекты на 20 миллионов евро реализуют в Брестской области по программе трансграничного сотрудничества

25.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Проекты на 20 миллионов евро реализуют в Брестской области по программе трансграничного сотрудничества
Проекты на 20,2 млн евро реализуют в Брестской области по программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020», сообщили в представительстве программы в Бресте.

В результате двух конкурсных наборов по приоритетам «Безопасность», «Наследие», «Доступность», «Границы» были отобраны 30 проектных заявок с участием организаций Брестской области. В частности, одобрены инициативы, поступившие из Ляховичского, Березовского, Жабинковского, Пружанского, Дрогичинского, Брестского и Каменецкого районов, а также Пинска и Бреста.

Помимо этого, одобрен ряд значимых инициатив социально-экономической направленности из Минской, Гродненской и Гомельской областей. В целом грантовую поддержку ЕС получат 64 конкурсных проекта с участием белорусской стороны на общую сумму 37 млн евро.

«Практически все 35 проектов по первому конкурсному набору, в том числе и два крупных инфраструктурных (строительство дороги от города Высокое до пункта пропуска «Песчатка» и проект по линии МЧС) уже реализуются. Что касается лучших 29 инициатив второго конкурсного набора, то в настоящее время идет подписание грантовых контрактов. Ожидаем, что к концу года все они будут заключены», — уточнили в представительстве.

С 15 ноября согласно программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020» открыт третий набор проектных заявок, который продлится до 15 января 2020 года. Общий бюджет конкурса — 1 млн 286 тыс. евро. Минимальный размер гранта составляет 20 тыс. евро, максимальный — 60 тыс. Конкурс пройдет только среди микропроектов, посвященных тематической цели «Наследие» и двум ее приоритетам — продвижение местной культуры и истории, сохранение природного наследия.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации — местные и региональные органы власти, госучреждения, общественные объединения — совместно с партнерами по другую сторону границы. Главное условие заключается в том, что каждый проект должен иметь трансграничный характер и в нем должны участвовать партнеры из Польши и Беларуси и/или Украины.

По информации БелТА

 
Теги: Брест
 
 
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