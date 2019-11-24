Смотрите, в Гомеле на фасаде одного из домов каждое утро появляются странные «солнечные иероглифы»

Источник материала: Tut.by

Необычные солнечные надписи, напоминающие иероглифы, обнаружила на фасаде своего дома гомельчанка Оксана Приходько.



Фото: Оксана Приходько

Оксана живет в девятиэтажке № 51 на улице Кожара. В субботу утром она выходили из такси и обнаружила странные надписи на торце фасада своего дома.

— Это было в 9.30. На следующее утро, в воскресенье я в 10 утра уже была на улице — и снова на торце появились рисунки, они отличались от вчерашних, — рассказывает женщина.

— Подруга сказала, что это преломление света, но поблизости нет никаких высоких объектов, от которых что-либо могло отражаться, а напротив у нас вообще автостоянка, — удивляется Оксана.

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