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Смотрите, в Гомеле на фасаде одного из домов каждое утро появляются странные «солнечные иероглифы»
25.11.2019 15:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Необычные солнечные надписи, напоминающие иероглифы, обнаружила на фасаде своего дома гомельчанка Оксана Приходько.
Оксана живет в девятиэтажке № 51 на улице Кожара. В субботу утром она выходили из такси и обнаружила странные надписи на торце фасада своего дома.
— Это было в 9.30. На следующее утро, в воскресенье я в 10 утра уже была на улице — и снова на торце появились рисунки, они отличались от вчерашних, — рассказывает женщина.
— Подруга сказала, что это преломление света, но поблизости нет никаких высоких объектов, от которых что-либо могло отражаться, а напротив у нас вообще автостоянка, — удивляется Оксана.
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Необычные надписи, напоминающие иероглифы, обнаружила на фасаде своего дома гомельчанка Оксана Приходько.
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