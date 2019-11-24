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В Чаусском районе во время пожара младенец спас от гибели всю семью - разбудил их криком

25.11.2019 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чаусском районе во время пожара младенец спас всю семью. Он заплакал, когда дом заполнился дымом, и всех разбудил.

Семья с двумя маленькими детьми проводила выходные в деревне Ребятки на даче, которую купили недавно. На ночь хозяева протопили две печки, причем одну из них до этого не эксплуатировали.

Когда под утро дом наполнился дымом, семью разбудил плач младенца. Все выбежали и не пострадали, а вот даче досталось: уничтожена крыша, повреждены перекрытие и вещи в доме.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности печного отопления.

 
 
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Семья приехала на дачу и протопила печь, которую долго не эксплуатировали. Она задымила ночью.
 
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