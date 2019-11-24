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Активист пожаловался в СК на планы властей построить новый загс в центре Витебска
25.11.2019 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель областного совета партии БНФ Константин Смоликов направил в Следственный комитет жалобу на действия чиновников, которые, на его взгляд, нарушают законодательство об охране историко-культурных ценностей, планируя строительство
В жалобе в городской отдел СК Константин Смоликов ссылается на то, что институт «Витебскгражданпроект» победил в тендере на внесение изменений в проект строительства Дворца торжественных обрядов. Переработка проекта стоит почти 275,5 тысячи рублей. Изменения будут вносить до февраля 2020-го.
При этом новый загс уже фигурирует в перечне объектов, запланированных к реализации в инвестиционной программе на 2020 год. Об этом 20 ноября
По мнению Смоликова, все это свидетельствует о том, что нарушается законодательство об охране историко-культурных ценностей.
Константин Смоликов сообщает следователям, что «исторический центр Витебска является историко-культурной ценностью республиканского значения (категория 2)» и что «в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре, запрещается уничтожать историко-культурную ценность, допускать причинение вреда, изменение историко- культурной ценности».
«Требую рассмотреть действия должностных лиц УП «Институт «Витебскгражданпроект», управлений облисполкома и отдела Витебского горисполкома, которые отвечают за строительство и охрану историко-культурного наследия, на предмет нарушения законодательства Республики Беларусь, а также бездействие должностных лиц Витебской областной и городской прокуратуры по неприятию мер для прекращения нарушений законодательства», — говорится в жалобе.
Копии жалобы в СК Константин Смоликов направил прокурорам города и области, а также председателю облисполкома Николаю Шерстневу.
Ранее Константин Смоликов обращался в прокуратуру по поводу нарушения законодательства при предполагаемом строительстве Дворца бракосочетаний, но ответа не получил. Отправлял активист и письменную жалобу Шерстневу.
Напомним, в декабре 2018 года в Витебске состоялось собрание для обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) возможного строительства Дворца торжественных обрядов. К консенсусу с властями противники строительства загса так и не пришли.
— В городе хватает свободных мест для этой постройки. Не спешить принимать кардинальное решение — самое разумное сегодня, — говорил на собрании архитектор Александр Михайлюков.
Первоначальная стоимость строительства нового загса в историческом центре Витебска достигала 11,8 млн рублей.
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Председатель областного совета партии БНФ Константин Смоликов направил в Следственный комитет жалобу на действия чиновников, которые, на его взгляд, нарушают...
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