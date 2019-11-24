Активист пожаловался в СК на планы властей построить новый загс в центре Витебска

Источник материала: Tut.by

Председатель областного совета партии БНФ Константин Смоликов направил в Следственный комитет жалобу на действия чиновников, которые, на его взгляд, нарушают законодательство об охране историко-культурных ценностей, планируя строительство нового Дворца бракосочетаний в старой части Витебска. Он также пожаловался и на бездействие прокуратуры, куда обращался по этой проблеме ранее, сообщает «Віцебская вясна».



Проект строительства Дворца торжественных обрядов в Витебске. Источник: телеграм-канал «Витебск: ПДД, экология, архитектура»

В жалобе в городской отдел СК Константин Смоликов ссылается на то, что институт «Витебскгражданпроект» победил в тендере на внесение изменений в проект строительства Дворца торжественных обрядов. Переработка проекта стоит почти 275,5 тысячи рублей. Изменения будут вносить до февраля 2020-го.

При этом новый загс уже фигурирует в перечне объектов, запланированных к реализации в инвестиционной программе на 2020 год. Об этом 20 ноября сообщил телеканал «Витебск».

По мнению Смоликова, все это свидетельствует о том, что нарушается законодательство об охране историко-культурных ценностей.

Константин Смоликов сообщает следователям, что «исторический центр Витебска является историко-культурной ценностью республиканского значения (категория 2)» и что «в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре, запрещается уничтожать историко-культурную ценность, допускать причинение вреда, изменение историко- культурной ценности».

«Требую рассмотреть действия должностных лиц УП «Институт «Витебскгражданпроект», управлений облисполкома и отдела Витебского горисполкома, которые отвечают за строительство и охрану историко-культурного наследия, на предмет нарушения законодательства Республики Беларусь, а также бездействие должностных лиц Витебской областной и городской прокуратуры по неприятию мер для прекращения нарушений законодательства», — говорится в жалобе.

Копии жалобы в СК Константин Смоликов направил прокурорам города и области, а также председателю облисполкома Николаю Шерстневу.

Ранее Константин Смоликов обращался в прокуратуру по поводу нарушения законодательства при предполагаемом строительстве Дворца бракосочетаний, но ответа не получил. Отправлял активист и письменную жалобу Шерстневу.

Напомним, в декабре 2018 года в Витебске состоялось собрание для обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) возможного строительства Дворца торжественных обрядов. К консенсусу с властями противники строительства загса так и не пришли.

— В городе хватает свободных мест для этой постройки. Не спешить принимать кардинальное решение — самое разумное сегодня, — говорил на собрании архитектор Александр Михайлюков.

Первоначальная стоимость строительства нового загса в историческом центре Витебска достигала 11,8 млн рублей.