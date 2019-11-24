|
Под Питером задержан уроженец Гомеля, его подозревают в работе на крупную нарколабораторию
25.11.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под Тосно в Ленинградской области России обнаружили мощную нарколабораторию. В ней работал и гомельчанин. Подробности
Сельский участковый капитан Дмитрий Петров искал в поселке Обуховец серые автомастерские, а обнаружил крупнейшую нарколабораторию. 20 ноября он вошел в заброшенный ангар и не поверил глазам: повсюду была разложена материя, похожая на клеенку, а на ней лежало белое вещество. Кроме этого, в ангаре были станки, автопогрузчик, грузовые рефрижераторы, различные емкости.
Позже специалисты установят: вещество, которое обнаружил участковый, — так называемая соль. В ангаре находилось более 2 тонн уже готового наркотика и 4,8 т почти готового — в сырье.
Вскоре вычислили и «специалистов» лаборатории. Ими оказались двое россиян — Дмитрий Говорушкин и Сергей Каменев, а также уроженец Гомеля 35-летний Николай Сурнаков. Следствие полагает, что он исполнял роль химика.
Сурнаков живет в Петербурге на Суздальском проспекте. В профиле на странице «ВКонтакте» у него есть старые фото у памятника первопоселенцу-охотнику и его ручной рыси в родном Гомеле.
Сейчас все задержанные находятся в изоляторе. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «производство наркотиков в особо крупном размере».
22 ноября Сурнакова суд на два месяца отправил под стражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Тосно в России обнаружили мощную нарколабораторию. В ней работал и гомельчанин.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)