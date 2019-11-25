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У православных на этой неделе начинается пост перед Рождеством. Что нельзя делать и что можно есть?

26.11.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рождественский пост у православных начинается 28 ноября. Что значит пост для верующих, что в это время можно есть, а что нельзя? Об этом TUT.BY рассказала монахиня Хиония Ефимова из Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Рождественский пост у православных начинается 28 декабря и продлится до 6 декабря. У католиков этот пост начался 15 ноября и закончится 24 декабря. Рождественский пост считается менее строгим, чем Великий пост перед Пасхой.

Монахиня Хиония Ефимова рассказывает, что все пять будних дней в течение недели во время поста — постные. Это значит, что в эти дни нельзя есть мясных продуктов, молочных, яиц, в субботу и воскресенье помимо постных блюд можно есть рыбу. Ее можно включать в рацион и по большим праздникам, например, 19 декабря — в день святителя Николая, 4 декабря — в день введения во храм Пресвятой Богородицы. В среду и пятницу нельзя употреблять и растительное масло.

Последнюю неделю перед Рождеством есть нельзя и рыбу, эта неделя считается самой строгой во время поста.

— Пост — это не только отказ от тяжелой пищи, но и время, чтобы мы больше подумали о своей душе. Может быть, где-то нужно что-то «подремонтировать» и сходить помолиться, получить причастие. Чем ближе к празднику, тем более насыщенные службы в храме. Есть такое выражение — говеть в пост, то есть готовиться к принятию причастия Святых Христовых Тайн. Говение могло продолжаться от трех дней до нескольких недель, и человек накладывал на себя пост даже не в постное время.

Могут не поститься верующие с заболеваниями, по которым нельзя ограничивать себя в еде, беременные, путешественники.

— Путешественникам приходится останавливаться в кафе, или они берут еду с собой в дорогу, и им разрешается есть рыбу, а молочные и мясные продукты — все равно нельзя. Но то, постится человек в дороге или нет, зависит от него самого: есть те, кто старается в любых условиях соблюдать пост.

У православных Новый год раньше, чем Рождество. Но для верующих — это не праздник. Однако, если верующему человеку нужно идти на Новый год в гости и нельзя никак отказаться от непостной еды, то ради любви к ближнему разрешается однократная трапеза.

Во время поста нельзя венчаться и крестить детей.

— Пост — это не цель, это средство, чтобы правильно настроиться к приходу праздника. Если человек нарушил пост из-за обстоятельств, а не по своему желанию, то это не грех, — говорит монахиня Хиония.

 
Теги: Минск
 
 
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Что значит пост для верующих, что в это время можно есть, а что нельзя? Об этом рассказала монахиня Хиония Ефимова из Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.
 
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