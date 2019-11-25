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Жизнь - дорога, или экватор за 7 месяцев. Зачем жители Витебска ежедневно ездят в поликлинику за 110 км

26.11.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый день Сергей выходит из дома в 6.15 утра и едет на железнодорожный вокзал, чтобы успеть на поезд до Полоцка. Ближайшее место, где он может получить необходимый ему препарат, находится в 110 км от родного города. Домой он вернется около трех часов. Такой режим дня повторяется ежедневно без выходных и праздников. Просто в Витебске «не нашлось подходящего помещения» для выдачи его лекарства. Историю Сергея рассказывает «Завтра твоей страны».


Фото Владислава Ковалевского, TUT.BY

Сергей — пациент программы заместительной терапии метадоном. Это означает, что ему официально поставлен диагноз «наркотическая зависимость», и врачи назначили ежедневный прием специального препарата — медицинского метадона в виде сиропа. В других областных и крупных городах Беларуси такие больные могут получать лекарства в своем городе. Витебск — исключение. Здесь уже несколько лет, несмотря на рекомендации зарубежных и местных экспертов, нет возможности открыть пункт приема препарата.

В результате Сергею, инвалиду 2-й группы, приходится тратить ежедневно на дорогу в поликлинику до 8 часов. Пациентов с таким же диагнозом и методом лечения в Витебске еще четверо.

— Получается, вся моя жизнь — дорога, — рассказывает один из пациентов кабинета в Полоцке, Артем из Витебска. — Как-то подсчитал, что каждые 7 месяцев я проезжаю на поезде расстояние, равное экватору Земли, а за мои неполные два года пребывания на программе я уже трижды проехал расстояние, равное экватору.

Раньше Артем работал преподавателем в Витебске, но совместить такой график лечения с работой практически невозможно:

— Каждый день выхожу из дома в 6.30 утра и возвращаюсь примерно в 15.00. О какой работе может идти речь?

Бесплатное лечение обходится в 210 рублей ежемесячно

Если бы кабинет заместительной терапии открылся в Витебске, то в него бы сразу обратились минимум полсотни человек, убеждены витебляне, которые решаются на ежедневные поездки в 220 км ради лечения.

— Витебск — северный регион, который граничит с Россией, поэтому здесь большой потенциал в профилактике наркомании, — убежден один из витебских пациентов в Полоцке, Никита. — Думаю, что порядка 50 человек пациентов ЗМТ набралось бы сразу.

— Я лично знаю 15 человек, которые сразу же пошли бы на программу, — говорит Сергей.

Команда общественного объединения «Твой шанс» сняла видеоролик «Жизнь — дорога, или экватор за 7 месяцев» о пациентах программы заместительной терапии в Витебске.

В Беларуси программа заместительной терапии метадоном работает с 2007 года. В нашей стране 19 кабинетов ЗТМ, которые посещает почти семьсот человек. Терапия для лечения наркомании, как и для лечения других хронических заболеваний, предоставляется пациентам бесплатно.

Но в случае с витебскими пациентами бесплатная терапия затратна как по времени, так и по средствам.

Самый дешевый вариант — езда на поезде — обходится пациентам ЗМТ в 210 рублей в месяц. Если ездить на маршрутке, то на время на дорогу сокращается примерно на 2 часа, но 14 рублей в две стороны не каждый может себе позволить.

Вот как выглядит примерный распорядок дня витеблян, которые ездят лечиться в Полоцк:

  • 5.30 подъем;
  • 6.30 выход из дома;
  • 7.09 отправление поезда от вокзала в Витебске;
  • 9.21 прибытие поезда в Полоцк;
  • 11.51 отправление поезда от вокзала в Полоцке;
  • 14.00 прибытие поезда в Витебск;
  • 14.30 возвращение домой.

С таким расписанием устроиться на работу практически невозможно:

— Я бы хотел работать, и у меня есть специальность, — рассказывает Виталий, еще один вынужденный путешественник между городами. — Но у меня весь день занимают поездки.

Обещают в 2020. Сколько ждать обещанного?

О том, что в Витебской области недостаточно кабинетов заместительной терапии метадоном, речь идет уже несколько лет. Не раз на расширении программы профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании таким методом настаивали эксперты Странового координационного комитета по взаимодействию с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Официальная причина, почему кабинет ЗТМ до сих пор не открыт в Витебске — нет подходящего помещения.

Представители общественных организаций, которые занимаются профилактикой ВИЧ/СПИДа в Беларуси, убеждены, что основная причина скорее в том, что местные власти не считают программы заместительной терапии метадоном эффективными. Общественники из объединений «Позитивное движение», «Твой шанс», Белорусский Красный Крест не раз официально обращались в Минздрав, чтобы решить проблему профилактики в Витебске и, кажется, что на этот раз лед все же тронулся.

В конце августа Витебский облисполком получил поручение от Минздрава «проработать вопрос об открытии кабинетов ЗТМ в г. Витебске и г. Орша не позднее 1 квартала 2020 года, а также о выделении соответствующего финансирования на обеспечение деятельности данного кабинета».

Ответ на официальное поручение Министерства здравоохранения пришел 23 сентября. В нем сказано, что Витебский областной исполнительный комитет планирует в 1 квартале 2020 года открыть кабинеты заместительной терапии метадоном на базе Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии и Оршанской центральной поликлиники.

— Безусловно, мы рады положительному ответу от местных властей, однако праздновать не торопимся, — комментирует официальный ответ чиновников заместитель председателя общественного объединения «Твой шанс» Сергей Крыжевич. — Три года назад нам уже обещали открыть кабинет ЗТМ в Витебске, но эти обещания так и остались на бумаге.

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Теги: Витебск
 
 
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