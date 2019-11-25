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В Полоцке на продавцов снюса составили протоколы, а в минских магазинах его продают. Как это возможно?
26.11.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг, 21 ноября, УВД Витебского облисполкома сообщило, что в двух коммерческих магазинах Полоцка милиция обнаружила снюс. Данная смесь, пояснили в УВД, «
Один из таких магазинов находится недалеко от редакции TUT.BY. Коробочки со смесью, которые продавец называет снюсом, лежат под стеклянной витриной. Смесь можно выбрать любого вкуса — лесные ягоды, мандарин, апельсин, и разных производителей.
— На днях вышла заметка, что в Полоцке в отношении распространителей составили протоколы, — говорим.
— В законе («антитабачном» декрете от 24 января 2019 года — Прим. TUT.BY) написано, что нельзя продавать смеси, в состав которых входит табак, но в снюсе нет табака, — отвечает продавец. — Поэтому вопросов по нему не возникает.
Мы купили две упаковки. Одна стоила 15 рублей, вторая — 10. В составе, что указан у них на обратной стороне, действительно нет табака. В одном случае написано: целлюлоза Е460, дистиллированная вода, никотин, соль, Е1520, Е501, ароматизаторы. Во втором — целлюлоза Е 460, вода, ароматизатор пищевой, пропиленгликоль, никотин, сода, соль, ментол, подсластитель.
— Но ребенку, который его употребил, стало плохо.
— Чтобы вам стало плохо, этот, — показывает он на одну из упаковок, — вам нужно держать во рту полчаса, а этот, — переводит палец на второй, — час.
В ГУВД Мингорисполкома TUT.BY пояснили: в Беларуси есть статья 16.10 КоАП «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания». А в ней примечание, которое объясняет, что является некурительными табачными изделиями. Сюда относятся: снюс, насвай и другие вещества, изготовленные из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без иных ингредиентов.
— Снюс — это увлажненный табак в бумажных пакетиках, — говорит Кирилл Беркозов, замначальника Управления по наркоконтролю и противодействия торговли людьми криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома. — Сейчас популярность у молодежи получил корвус — российская марка бестабачной жевательной смеси. У нас были задержания таких веществ. Однако экспертизы показывают, что табака в этом веществе не содержится. Соответственно, привлечь человека по статье 16.10 КоАП мы не можем. Поэтому такие продавцы получают лицензии и работают.
— Но зачем тогда продавцы называют конвурс снюсом, который продавать нельзя?
— Принцип употребления корвуса аналогичен употреблению снюса, а также оба оказывают идентичное воздействие на организм, — продолжает Кирилл Беркозов. — Понятие корвус — новое, а к снюсу все уже привыкли. Поэтому, полагаю, чтобы быстрее продать свой продукт, они и называют одно другим.
С вопросом, является ли наша покупка снюсом, TUT.BY обратился в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
— В представленных материалах, возможно, приведен другой продукт — жевательная смесь с содержанием никотина (но без табака), который в последнее время стал поступать на рынок республики, — прокомментировали ситуацию в ведомстве. — В связи с поступающими обращениями субъектов хозяйствования
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В Полоцке на продавцов снюса составили протоколы, а в минских магазинах его продают. Как это возможно?
На днях в двух магазинах Полоцка милиция обнаружила снюс. На распространителей составили протоколы. Но, если «забить» в гугл «купить снюс Минск», сразу появляется...
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