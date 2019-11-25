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«Не рассчитали». Почему областные «Дожинки» прошли не в Глуске, а в Могилеве (и где будут следующие)

26.11.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, мы рассказывали, что областные «Дожинки» Могилев. Но праздник в райцентре тоже будет">перенесли из Глуска в Могилев, хотя к празднику райцентр усиленно готовился? Тогда о причинах переноса не говорили. А теперь председатель облисполкома Леонид Заяц рассказал о них «Сельскай газеце». И о том, где пройдут областные «Дожинки» в 2020 году.


Реконструкция здания кинотеатра в Глуске, август 2019 года. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— В свое время, определяя Глуск столицей «Дожинок», не совсем правильно рассчитали его возможности. Это небольшой горпоселок, там даже, как выяснилось, негде было провести областной праздник, — сказал председатель Могоблисполкома Леонид Заяц.

При этом президент поручил уделить внимание отдаленным райцентрам. Потому в Глуске велись масштабные строительные работы с прицелом на проведение праздника областного масштаба. Но в итоге «Дожинки» в Глуске прошли районные.

— Многое сделали в этом райцентре. Заасфальтировали дороги, обновили фасады домов, обустроили соц­объекты. Опирались при этом на определенные денежные средства, помощь самих жителей Глуска и инвестиции со стороны. Так, Бобруйский горисполком построил хоккейную площадку, Могилевский помог в обновлении стадиона. А самое главное — в городке сейчас есть отличный Дом культуры, который в результате реконструкции практически возродился, — добавил Леонид Заяц.

А областные «Дожинки» в 2020 году планируют провести в Осиповичах.

В 2018 году областные «Дожинки» также прошли не в районном, а в областном центре. И тоже в середине ноября. В 2017 году областные «Дожинки» проходили в Кличеве 7 октября. В 2016-м — 27 сентября в Мстиславле.

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Теги: Могилев
 
 
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Последние два года областной праздник проходит в ноябре в Могилеве.
 
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