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«Не рассчитали». Почему областные «Дожинки» прошли не в Глуске, а в Могилеве (и где будут следующие)
26.11.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните, мы рассказывали, что областные «Дожинки» Могилев. Но праздник в райцентре тоже будет">перенесли из Глуска в Могилев, хотя к празднику райцентр усиленно готовился? Тогда о причинах переноса не говорили. А теперь председатель облисполкома Леонид Заяц рассказал о них
— В свое время, определяя Глуск столицей «Дожинок», не совсем правильно рассчитали его возможности. Это небольшой горпоселок, там даже, как выяснилось, негде было провести областной праздник, — сказал председатель Могоблисполкома Леонид Заяц.
При этом президент поручил уделить внимание отдаленным райцентрам. Потому в Глуске велись масштабные строительные работы с прицелом на проведение праздника областного масштаба. Но в итоге «Дожинки» в Глуске прошли районные.
— Многое сделали в этом райцентре. Заасфальтировали дороги, обновили фасады домов, обустроили соцобъекты. Опирались при этом на определенные денежные средства, помощь самих жителей Глуска и инвестиции со стороны. Так, Бобруйский горисполком построил хоккейную площадку, Могилевский помог в обновлении стадиона. А самое главное — в городке сейчас есть отличный Дом культуры, который в результате реконструкции практически возродился, — добавил Леонид Заяц.
А областные «Дожинки» в 2020 году планируют провести в Осиповичах.
В 2018 году
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«Не рассчитали». Почему областные «Дожинки» прошли не в Глуске, а в Могилеве (и где будут следующие)
Последние два года областной праздник проходит в ноябре в Могилеве.
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