29 ноября нотариусы Могилёвского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан

Источник материала: Радзiма

Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной к празднованию Дня юриста в Республике Беларусь, примут все нотариальные конторы г. Могилёва, Могилёвской области и нотариальное бюро № 1 г. Бобруйска. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей сможет любой желающий.

Полный список нотариальных контор и нотариального бюро Могилевского областного нотариального округа, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».