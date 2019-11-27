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29 ноября нотариусы Могилёвского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан

26.11.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной к празднованию Дня юриста в Республике Беларусь, примут все нотариальные конторы г. Могилёва, Могилёвской области и нотариальное бюро № 1 г. Бобруйска. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей сможет любой желающий.

Полный список нотариальных контор и нотариального бюро Могилевского областного нотариального округа, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

 
 
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Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной к...
 
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