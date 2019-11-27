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Лукашенко рассказал о войне без правил

26.11.2019 15:21 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Спорт сегодня – не соревнование и даже не битва, а война без правил, где «не берут в плен, а расстреливают сразу».

Об этом заявил Александр Лукашенко 26 ноября на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ, передает пресс-служба президента.

«Тот же хоккей, футбол (где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас) - это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать», - заявил президент.

Он напомнил, как белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова отстранили от соревнований «за какую-то мелочь». Спортсмена заподозрили в употреблении допинга.

Глава государства считает, что санкции применяют из-за того, что спортсмен «может помешать кому-то на Олимпиаде».

«К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь», - подчеркнул Лукашенко.

Встреча состоялась во дворце Независимости, где президент вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ.

Лукашенко назвал команду по гребле на байдарках и каноэ самой стабильной и успешной национальной сборной десятилетия, а этот вид спорта - истинно белорусским.

«Надо любить спорт, быть преданным, тогда у тебя все получится - и деньги будут, и квартира, и почет, и уважение», - подчеркнул глава государства.

Он привел в пример Дарью Домрачеву и Ивана Тихона. Он сказал, что нельзя не восхищаться такими людьми – это настоящие спортсмены. Всех их он пообещал поддерживать, пока он президент.

 
 
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Спорт сегодня – не соревнование и даже не битва, а война без правил, где «не берут в плен, а расстреливают сразу».
 
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