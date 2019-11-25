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Обращение к жителям Глуска и Глусского района депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 Светланы ШУТОВОЙ
26.11.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Уважаемые жители Глуска и Глусского района!
Спасибо всем, кто в дни голосования пришел на избирательные участки. Я уважаю выбор каждого избирателя. Особые слова благодарности всем, кто поддержал мою кандидатуру на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь и отдал свой голос.
Спасибо моей команде: членам инициативной группы по сбору подписей, доверенным лицам, коллегам, а также всем, кто искренне желал мне победы на выборах, помогал и словом, и делом.
Я рада, что в этом округе живут неравнодушные люди, которые приходили на встречи, говорили о проблемах, задавали вопросы. Полученный кредит доверия постараюсь оправдать результативной депутатской деятельностью.
С уважением, Светлана ШУТОВА, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89
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Обращение к жителям Глуска и Глусского района депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 Светланы ШУТОВОЙ
Уважаемые жители Глуска и Глусского района! Спасибо всем, кто в дни голосования пришел на избирательные участки. Я уважаю выбор каждого избирателя. Особые слова...
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