Ветеринар под следствием, организатор на свободе. Что слышно по делу застрявших на границе тигров

Источник материала: Tut.by

Уже через несколько дней часть тигров, которых спасли на польско-белорусской границе, отправятся в Испанию, где и будут постоянно жить. Животные готовы к дальней дороге. В тоже время окружная прокуратура в Люблине обвинила пограничного ветеринарного врача в невыполнении своих обязательств. По мнению следователей, ветеринар знал о плохом состоянии животных и не позаботился о них. Ярослав Н. свою вину не признал и отказался давать пояснения по данному факту. Тем не менее, если его вина будет доказана, ему грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает Gazeta Wyborcza.



Фото: facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site

На официальной странице Познаньского зоопарка в Facebook почти каждый день появляются мини-отчеты о том, как себя чувствуют животные.

Например, тигр Гох недавно перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Сейчас хищник получает специальное питание — мясной мусс. И только через три месяца он перейдет на нормальную еду. Раньше — нельзя.

Гох и его товарищ Кан, у которого есть проблемы с суставами и костями, останутся в Познани — это уже решено.

Остальные животные уже подготовлены к дороге в Испанию и на днях отправятся туда в приют. Еще два тигра останутся в зоопарке Вроцлава.

Тигры в Испанию могли поехать и раньше, однако из-за правовых вопросов их отъезд отложился. Дело в том, что официальным опекуном тигров считается мэр Тересполя, который взял на себя ответственность за животных и разрешил отвезти своих подопечных в Познань. Без этого формального разрешения тигры застряли бы на границе. Однако 15 ноября на свободу вышел ранее арестованный россиянин, которого считали организатором перевозки животных и подозревали в издевательстве над тиграми, — суд в Люблине пришел к выводу, что обвинению не хватает доказательств, — и мэр Тересполя назначил его опекуном животных.

Кстати, прокуратура также ходатайствовала о задержании и двух итальянских сопровождающих — однако суд в Бяло-Подляске решил не брать дрессировщиков под арест.



Кан. Фото: facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site

Познаньскому зоопарку для выезда тигров в Испанию нужно было получить разрешение россиянина — однако мужчина перестал выходить на связь. В итоге опять подключилась прокуратура — и пять тигров наконец-то получили разрешение на выезд в Испанию.