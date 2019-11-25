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Женщина из Постав поверила «экстрасенсу» - и лишилась более тысячи долларов
26.11.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
42-летняя жительница поверила словам знакомой пенсионерки о том, что у нее плохая карма и только экстрасенсорная помощь поможет все исправить. Что было дальше и чем закончилось,
Почти год женщина отдавала «экстрасенсу» деньги, носила продукты, покупала хозяйственные мелочи и даже отдала свой телефон Samsung Galaxy J7 (его впоследствии подозреваемая подарила своей дочери на день рождения).
Когда «клиентка» обратилась к пенсионерке с просьбой приворожить понравившегося мужчину — и не получила желаемого, женщина наконец-то осознала, что стала жертвой мошенничества и собственной доверчивости.
Общий минимально установленный ущерб на момент обращения в милицию составил более 2 тысяч рублей. Однако сумма может быть и больше.
В отношении ранее не судимой 75-летней женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество.
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В отношении ранее не судимой 75-летней женщины возбуждено уголовное дело.
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