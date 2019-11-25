Женщина из Постав поверила «экстрасенсу» - и лишилась более тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

42-летняя жительница поверила словам знакомой пенсионерки о том, что у нее плохая карма и только экстрасенсорная помощь поможет все исправить. Что было дальше и чем закончилось, рассказали в УВД.

Почти год женщина отдавала «экстрасенсу» деньги, носила продукты, покупала хозяйственные мелочи и даже отдала свой телефон Samsung Galaxy J7 (его впоследствии подозреваемая подарила своей дочери на день рождения).

Когда «клиентка» обратилась к пенсионерке с просьбой приворожить понравившегося мужчину — и не получила желаемого, женщина наконец-то осознала, что стала жертвой мошенничества и собственной доверчивости.

Общий минимально установленный ущерб на момент обращения в милицию составил более 2 тысяч рублей. Однако сумма может быть и больше.

В отношении ранее не судимой 75-летней женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество.