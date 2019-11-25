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«Не та цыганка». Как из-за карманной кражи милиционеры и следователь получили большие сроки в колонии

26.11.2019 16:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За решеткой оперуполномоченные Антон Веренчиков, Николай Терещенко и следователь Денис Павленко оказались после того, как цыганский барон написал заявление в КГБ. Его суть сводилась к тому, что в Гомеле за карманную кражу на ярмарке незаконно осудили жену барона. На самом деле деньги украла другая женщина, его племянница. Барон пожалел ее и уговорил Веренчикова поменять главную подозреваемую на свою супругу, за это милиционер получил 200 долларов и 7 лет лишения свободы. Следователь, который дежурил в день преступления, получил 6 лет колонии, оперуполномоченный — 5 лет за фальсификации доказательств и превышение служебных полномочий. Никто из фигурантов вину не признал.


Родственники осужденных познакомились во время суда.

— Нас всех объединила одна беда, одно горе, до этого мы друг друга вообще не знали, — говорят родители и родственники осужденных. На встречу с журналистом TUT.BY пришли семь человек. В руках — документы, приговор Гомельского областного суда на 73 страницы и много эмоций. — Мы хотим одного: пусть суд рассмотрит это дело, как положено, внимательно прочтет, обратит внимание на доводы, нестыковки.

По мнению родных, это уголовное коррупционное дело может казаться простым, пока не начнешь вникать в детали.

— Мой сын Антон был главным по раскрытию в области карманных краж, знает, как ведут себя карманники, на что нужно обращать внимание. Мне кажется, его просто убрали, — делает предположение Александр, отец бывшего оперуполномоченного оперативно-поискового отдела УВД Гомельского облисполкома Антона Веренчикова. — Но сделали это не из-за карманных краж, последние годы сын задерживал фуры с цветным металлом, контрафактным спиртом, насваем. Антону неоднократно угрожали, например, что сожгут дом. Он не хотел нас пугать, подробности не рассказывал, и целый год забирал жену с работы.

Версия следствия. Цыганку подменили

5 августа 2017 года в Гомеле на площади Восстания произошла карманная кража. Пока женщина на ярмарке выбирала мясо, из ее сумочки вытянули 800 рублей. Продавцы тут же вспомнили: прямо за потерпевшей в очереди стояла цыганка и отвлекала вопросами. Увидев на скамейке трех цыганок, гомельчанка подошла, выхватила у одной из них сумочку и документы на фамилию Степанова упали на землю.

— Когда вернете деньги, отдам паспорт, — с этими словами потерпевшая забрала документы и, как только цыганки ушли, вызвала милицию.

Правоохранительные органы тут же стали разыскивать Степанову, а информатор оперуполномоченного Антона Веренчикова, цыганский барон, вышел на связь и сообщил: кражу действительно совершила его племянница Степанова, вот только у нее пятеро детей, уже есть судимости, и жена барона просит пожалеть родственницу, готова взять вину на себя. Так, по версии следствия и суда, произошла замена подозреваемой.

Суд посчитал, что Антон Веренчиков заменил одну подозреваемую на другую. Фото: семейный архив

Вместо Степановой в милицию явилась супруга цыгана, написала явку с повинной, вернула украденные деньги. За то, что Антон Веренчиков согласился на такую фальсификацию, барон отблагодарил 200 долларами. Другие обвиняемые, Денис Павленко и Николай Терещенко, действовали «из иной личной заинтересованности». Деньги не получали, но заработали по две статьи Уголовного кодекса.

Кстати, «не ту цыганку» суд признал виновной по ч.1 ст. 205 УК (Кража) и приговорил жену барона к штрафу в 45 базовых величин, еще 300 рублей она должна была выплатить потерпевшей в качестве моральной компенсации. Через год этот приговор будет отменен, за это же преступление осудят уже другую цыганку — Степанову.

Версия осужденных. Как незнакомые люди могут вступить в преступный сговор?

— Где это видано, чтобы информатор давал взятку милиционеру? И в чем смыл замены одной цыганки на другую? У них обеих судимости погашены, они сами рассказывали, что кражами зарабатывают на жизнь. А то, что у Степановой пятеро детей, наоборот, считается смягчающим обстоятельством, — приводит свои доводы семья Веренчикова.

До возбуждения уголовного дела оперуполномоченный Антон Веренчиков, старший следователь Гомельского городского отдела СК Денис Павленко и оперуполномоченный уголовного розыска ОВД администрации Центрального района Гомеля Николай Терещенко не были друзьями. Павленко и Веренчиков впервые увидели друг друга уже в клетке в зале суда. Как позже будет указано в приговоре: «Отсутствие телефонных соединений между Веренчиковым и Павленко, не опровергает виновность обвиняемых».


Родственники фигурантов уголовного дела верили, что суд вынесет оправдательный приговор

— Как незнакомые люди вступили в преступный сговор и стали организованной группой? Нет ни разговоров, ни переписок, впервые Терещенко и Веренчиков созвонились в 17.57, когда жена барона уже сдалась и сама пришла в милицию, — отмечает Ксения, родственница осужденного следователя Павленко. — В тот день, когда произошла кража, наш Денис вместе с Николаем Терещенко были в составе дежурной группы. Это был обычный вызов, ничего особенного, женщина была расстроена: украли деньги, которые получила на похороны мужа. Тогда потерпевшая никого конкретно в краже не подозревала. То, что у нее оказался паспорт Степановой, не делает последнюю виновной.

О преступлении сразу доложили начальнику оперативно-поискового отдела, который специализируется на карманных кражах. А уже он связался с милиционером Антоном Веренчиковым, тот был в отпуске, но согласился помочь: во-первых, раскрытие таких преступлений — его специализация, во-вторых, знает многих цыган и их барон, как утверждал Антон, информатор с 2013 года. Да и сам цыган уже успел связаться с Веренчиковым, попросил о встрече.


Сергей Комков, TUT.BY

— Они встретились возле магазина, где цыганский барон сообщил: деньги украла не Степанова, а его жена. Телефон стоял на громкой связи, это слышал начальник Антона по фамилии Жук (сейчас он уже не работает в органах). Раз такое дело, сын сказал, чтобы супруга барона шла в милицию и сдавалась. Она пришла, плакала, просила прощение и принесла украденные деньги, только две купюры не совпадали, успела что-то купить, — пересказывает события двухлетней давности Александр Веренчиков.

За один день следователя повысили и уволили

Кража раскрыта и, казалось бы, можно поставить точку. Но в марте 2018 года следователя Дениса Павленко вызвали в КГБ на допрос в рамках служебной проверки, оказалось, цыганский барон написал заявление. Правоохранительные органы начали проверку, как проходило расследование карманной кражи, и Веренчиков, Павленко, Терещенко оказались за решеткой. Всех троих обвинили в фальсификации доказательств (ст. 395 УК), превышении служебных полномочий (ст. 426 УК), а Антона Веренчикова еще в получении взятки (ч1,2 ст. 430 УК), в соучастии в преступлении.


Следователь Денис Павленко не сомневался, что задержали «ту цыганку»

— Вышло интересно, 29 марта 2018 года в отдел Дениса пришло два документа: один по поводу перевода в главное управление Гомельского СК, второй — на увольнение. За один день его и повысили, и уволили. А 30 марта задержали, — рассказывают TUT.BY родственники Павленко.

В чем конкретно обвинили милиционеров и следователя? Как указано в приговоре, Антон Веренчиков «проявляя свою значимость и компетентность путем подтверждения способности решения вопросов, (…) и с целью мнимого улучшения показателей своей служебной деятельности по раскрытию преступлений (…) организовал фальсификацию доказательств». Зная, что супруга барона не причастна к краже, сказал ей прийти в отдел, дать нужные показания, при которых женщину не задержат. Предупредил об этом Терещенко и Павленко, последний «склонил» потерпевшую дать нужные показания против другой цыганки. Кроме того милиционер Терещенко составил протоколы, в том числе о задержании жены барона, не от своего имени, а от имени другого оперуполномоченного и расписался за него. А в протоколе допроса свидетеля, продавца мясной лавки, вместо нее написал «Мною прочитано, с моих слов записано верно». И первый допрос, где свидетель указывала на Степанову как на воровку, милиционер уничтожил.

«Перед приговором выбросили зубные щетки в СИЗО. Верили, что оправдают»

На все эти обвинения близким осужденных есть, что ответить.

— Антон, Николай и Денис не действовали сами по себе, все их решения согласовывались с руководством, так происходит всегда. Разве от них зависит, какую меру избрать человеку? На следующий же день уголовное дело было передано в производство другому следователю, которая по итогам года стала лучшей. Она расследовала, направила в прокуратуру и суд признал супругу цыганского барона виновной. Никто не усомнился в ее показаниях, не засомневался в правильности и достоверности составленных процессуальных документов, собранных в дежурные сутки. Как и в словах потерпевшей, она же была под присягой в суде предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложные показания. Этому до сих пор не дана правовая оценка, как и тому, что женщина выхватила сумку у цыганки, это вообще-то грабеж. Получилась преступная группа, а то, что потом дело расследовалась другим следователем и читалось прокуратурой, никто не берет во внимание, — говорят родные фигурантов уголовного дела.


Отец Антона Веренчикова считает, что сына подставили.

Родители оперуполномоченного Николая Терещеко, которые сами всю жизнь проработали в милиции, не стали отрицать: сын действительно расписался за другого человека.

— Эта раскрытая кража не идет в зачет Николаю, он работал в другом отделе, и коллега из оперативно-поискового отдела попросил выручить. Якобы находится в засаде, приехать не может, нужно оформить протокол задержания Степановой от его имени. Николай оформил, стал звонить, просил приехать расписаться, — вспоминает Александр Терещенко, отец милиционера. — Коллега ответил, что уже на даче и выпивший, быть в отделе не сможет и выслал свою подпись по Вайберу. Николай поставил подпись за него. Оказалось, в тот день оперуполномоченный ремонтировал дома машину, не был ни в какой засаде. За то, что он обманул руководство и Николая, — ему взыскание, нашему сыну — срок.

Антон Веренчиков признан виновным в получении взятки в 2013 году от цыганского барона в виде двух бутылок коньяка и продуктов, в 2017 году — 200 долларов.

— Послушайте, моему сыну предлагали 25 тысяч долларов только за то, чтобы оставил тех, кто занимается ввозом контрафактного спирта в страну. И Антон ничего не взял! Этот барон был информатором с 2013 года, за что ему платить деньги милиционеру? Цыгане прекрасно знают УК, понимают: если напишешь явку с повинной, тебя отпустят, закрывать не за что. Но Антона судили за то, что он якобы получал взятки и при этом делал все, чтобы цыган не брали под стражу. Все обвинения строятся на словах барона, он не раз менял показания. Говорил, в 2013 году предложил сыну 100 долларов, Антон не взял. Тогда информатор пошел в обменник в магазине, разменял деньги и купил продукты. Только документы подтверждают: никакого обменника там не было. Со слов барона, пакет оставил на заднем сиденье. Как это возможно, если в служебной машине задние двери не открываются, нет даже ручек. Авто предназначено для перевозки задержанных. Но суд это принимает, как и взятку в 2017 году. Якобы деньги цыган положил в бардачок, только он запаян, два предыдущих владельца авто это подтверждали, — возмущается Александр Веренчиков.


Николай Терещенко (слева) во время награждения. Фото: Гомельская правда

Пока шел процесс в Гомельском областном суде, в другом снова рассматривали дело о краже, на этот раз виновной признали Степанову.

«Из методики карманных краж: один человек выбирает для себя роль отвлекающего, он привлекает к себе внимание окружающих, что позволяет другим маскироваться в толпе и совершать хищения. Степанова была отвлекающим лицом, когда во время слушаний жена барона хотела дать более правдивые показания, муж подбежал к ней и ударил по лицу. (…) Несмотря на усугубляющие мою „участь“ события, верю в справедливость и честность нашего правосудия», — пишет в своей надзорной жалобе Антон Веренчиков.

— Было 35 заседаний, на последнее наши ехали с полной уверенностью, что их оправдают, даже зубные щетки выбросили в СИЗО, — вспоминают родственники.

«Стали жертвами системы, показателей и статистики по коррупции»

Все трое признаны виновными. Антон Веренчиков приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в 10 200 рублей, Денис Павленко — к 6 годам, Николай Терещенко — 5 пяти годам со штрафом в 10 200 рублей.

— Чтобы выплатить эти деньги, пришлось продавать имущество. Николая единственного из всех не лишили звания, он остается майором милиции. Пока находился в СИЗО, неоднократно писал жалобы, ему до сих пор не ответили, — добавляют родители Николая Терещенко.


На приговор была подана апелляционная жалоба, Верховный суд ее оставил без удовлетворения. Сейчас осужденные решили использовать последний шанс: Павленко и Веренчикова обратились в Верховный суд с надзорной жалобой.

— Денис на всех судебных заседаниях говорил, что у него не было оснований полагать, что «это не та цыганка». Она падала на колени, признав свою вину, описала места преступления и принесла деньги той же суммы и тем же номиналом, — говорят родственники Дениса Павленко. — Почему мы молчали полтора года, наверное, наивно верили в справедливый суд, но теперь остается верить лишь в суд Божий. Люди, которые достойно выполняли свою работу, все свободное время проводили на службе, получали благодарности, повышения, стали жертвами системы, показателей и статистики раскрываемости по коррупционным преступлениям.

 
Теги: Гомель
 
 
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