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«По собственному желанию». Глава Кореличского района покинул свой пост (говорят, не просто так)
26.11.2019 16:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководитель Кореличского района Виктор Шайбак покинул свой пост. Информацию TUT.BY подтвердили в Кореличском райисполкоме.
— Виктор Леонидович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, — сообщили в райисполкоме.
Информация о главе района удалена с официального сайта местной власти.
Причина, по которой уволился Виктор Шайбак не известна. Однако несколько дней назад местный ресурс s13.ru
И в ГАИ региона, и в МВД TUT.BY эту информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на, что информации обо всех задержанных пьяными за рулем водителях у них, мол, нет.
Виктор Шайбак возглавлял Кореличский район с 2007 года. До этого он работал первым замом председателя местного райисполкома. Был также директором ОАО «Кореличская сельхозтехника», трудился на разных должностях местного колхоза «Маяк».
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Руководитель Кореличского района Виктор Шайбак покинул свой пост. Это подтвердили TUT.BY в Кореличском райисполкоме. Местные СМИ сообщают, что это произошло после...
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