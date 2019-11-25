ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«По собственному желанию». Глава Кореличского района покинул свой пост (говорят, не просто так)

26.11.2019 16:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Руководитель Кореличского района Виктор Шайбак покинул свой пост. Информацию TUT.BY подтвердили в Кореличском райисполкоме.


Фото: grodnonews.by

 — Виктор Леонидович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, — сообщили в райисполкоме.

Информация о главе района удалена с официального сайта местной власти.

Причина, по которой уволился Виктор Шайбак не известна. Однако несколько дней назад местный ресурс s13.ru сообщал со ссылкой на источники в Гродненском облисполкоме и Кореличском райисполкоме, что руководитель льняной столицы региона попался за рулем нетрезвым. Связано ли увольнение с этой ситуацией — не известно.

И в ГАИ региона, и в МВД TUT.BY эту информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на, что информации обо всех задержанных пьяными за рулем водителях у них, мол, нет.

Виктор Шайбак возглавлял Кореличский район с 2007 года. До этого он работал первым замом председателя местного райисполкома. Был также директором ОАО «Кореличская сельхозтехника», трудился на разных должностях местного колхоза «Маяк».

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель Кореличского района Виктор Шайбак покинул свой пост. Это подтвердили TUT.BY в Кореличском райисполкоме. Местные СМИ сообщают, что это произошло после...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Не та цыганка». Как из-за карманной кражи милиционеры и следователь получили большие сроки в колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика