«По собственному желанию». Глава Кореличского района покинул свой пост (говорят, не просто так)

Источник материала: Tut.by

Руководитель Кореличского района Виктор Шайбак покинул свой пост. Информацию TUT.BY подтвердили в Кореличском райисполкоме.



Фото: grodnonews.by

— Виктор Леонидович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, — сообщили в райисполкоме.

Информация о главе района удалена с официального сайта местной власти.

Причина, по которой уволился Виктор Шайбак не известна. Однако несколько дней назад местный ресурс s13.ru сообщал со ссылкой на источники в Гродненском облисполкоме и Кореличском райисполкоме, что руководитель льняной столицы региона попался за рулем нетрезвым. Связано ли увольнение с этой ситуацией — не известно.

И в ГАИ региона, и в МВД TUT.BY эту информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на, что информации обо всех задержанных пьяными за рулем водителях у них, мол, нет.

Виктор Шайбак возглавлял Кореличский район с 2007 года. До этого он работал первым замом председателя местного райисполкома. Был также директором ОАО «Кореличская сельхозтехника», трудился на разных должностях местного колхоза «Маяк».