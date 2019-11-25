Совмин обязал проводников контролировать выполнение запрета на курение в поездах

Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом интернет-портале появилось постановление Совета министров, которое регулирует специфические требования по пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. В нем указано, что через три месяца, когда документ вступит в силу, проводникам и пассажирам поездов будет запрещено пользоваться утюгами, электрочайниками, керосинками, спиртовыми горелками и другими приборами, не предусмотренными конструкцией вагона. Но разве до этого было можно?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В постановлении под названием «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов железнодорожного транспорта» подробно прописываются правила пожарной безопасности на территории железнодорожных путей, в локомотивных и вагонных депо, на вокзалах, при эксплуатации вагонов разных типов.

Согласно обновленным правилам, проводникам поездов и пассажирам запрещается использовать «для приготовления пищи и других целей керосинки, примусы, спиртовые горелки, газовые приборы, а также утюги, электрические чайники, плитки и другие электробытовые приборы, не предусмотренные конструкцией вагона».

Эта же норма была прописана в постановлении МЧС № 4 от 17 апреля 2001 года, которое через три месяца утратит силу.

В новом постановлении добавлен запрет на курение в поездах городских, региональных, межрегиональных и международных линий. Согласно одному из пунктов документа, курение на вокзалах возможно только в специально отведенных местах, которые для этого оборудованы и обозначены надписью «Место для курения».

Как указано в документе, проводники вагонов обязаны контролировать выполнение требований пожарной безопасности пассажирами, не допускать использования ими открытого огня, включения приборов, не предусмотренных схемой вагонов, провоза легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, курения.

Постановление вступает в силу через три месяца после опубликования.

Напомним, что курение в поездах попало под запрет 27 июля 2019 года после специального декрета президента.