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Совмин обязал проводников контролировать выполнение запрета на курение в поездах
26.11.2019 18:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Национальном правовом интернет-портале
В постановлении под названием «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов железнодорожного транспорта» подробно прописываются правила пожарной безопасности на территории железнодорожных путей, в локомотивных и вагонных депо, на вокзалах, при эксплуатации вагонов разных типов.
Согласно обновленным правилам, проводникам поездов и пассажирам запрещается использовать «для приготовления пищи и других целей керосинки, примусы, спиртовые горелки, газовые приборы, а также утюги, электрические чайники, плитки и другие электробытовые приборы, не предусмотренные конструкцией вагона».
Эта же норма была прописана в постановлении МЧС № 4 от 17 апреля 2001 года, которое через три месяца утратит силу.
В новом постановлении добавлен запрет на курение в поездах городских, региональных, межрегиональных и международных линий. Согласно одному из пунктов документа, курение на вокзалах возможно только в специально отведенных местах, которые для этого оборудованы и обозначены надписью «Место для курения».
Как указано в документе, проводники вагонов обязаны контролировать выполнение требований пожарной безопасности пассажирами, не допускать использования ими открытого огня, включения приборов, не предусмотренных схемой вагонов, провоза легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, курения.
Постановление вступает в силу через три месяца после опубликования.
Напомним, что курение в поездах
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Через три месяца, когда постановление вступит в силу, проводникам и пассажирам поездов будет запрещено пользоваться утюгами, электрочайниками, керосинками,...
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