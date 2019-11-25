В Минске в отделении милиции умерла 56-летняя женщина. СК устанавливает причину смерти

Источник материала: Tut.by

23 ноября в РУВД Первомайского района погибла 56-летняя минчанка, которую задержали сотрудники милиции. В телеграм-канале NEXTA сообщалось , что женщина повесилась на собственном бюстгальтере. В Следственном комитете заявляют, что причина смерти устанавливается.



Фото взято с сайта: sk.gov.by

Как сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, по факту смерти проводится проверка, из РУВД изъята необходимая документация, по делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

Единственное обстоятельство, которое СК сообщают о погибшей, ее возраст — 56 лет.

В минской милиции воздерживаются от комментариев по делу.