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В Минске в отделении милиции умерла 56-летняя женщина. СК устанавливает причину смерти
26.11.2019 18:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 ноября в РУВД Первомайского района погибла 56-летняя минчанка, которую задержали сотрудники милиции. В телеграм-канале NEXTA
Как сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, по факту смерти проводится проверка, из РУВД изъята необходимая документация, по делу назначены судебно-медицинские экспертизы.
Единственное обстоятельство, которое СК сообщают о погибшей, ее возраст — 56 лет.
В минской милиции воздерживаются от комментариев по делу.
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В телеграм-канале NEXTA сообщалось, что женщина повесилась на собственном бюстгальтере.
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