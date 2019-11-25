﻿ В Солигорске суд наказал 20-летнего парня за жестокое убийство голубей годом исправительных работ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске суд наказал 20-летнего парня за жестокое убийство голубей годом исправительных работ

26.11.2019 19:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

26 ноября суд Солигорского района огласил приговор 20-летнему парню из Любанского района, который в августе этого года жестоко убил голубей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил, что молодой человек действовал, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, беспричинно, осознавая, что своими действиями причинит гибель животному».

Он признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 25% заработка в доход государства, но не менее 1 базовой величины (25,5 рубля. — Прим. TUT.BY) ежемесячно. Кроме того, суд постановил взыскать с него 99,73 рубля процессуальных издержек в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в течение 10 дней.

Напомним, 31 августа в милицию обратилась жительница Солигорска. Она рассказала, что с последнего этажа двенадцатиэтажного дома, где она живет, на асфальт падают мертвые птицы.

Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила семь мертвых голубей, а также фрагменты еще нескольких убитых пернатых.

По подозрению в убийстве птиц был задержан 20-летний житель Любанского района. На допросе молодой человек рассказал следователям, что ловил и убивал птиц, потому что разозлился: они его испачкали. Парень оторвал головы трем голубям и свернул шеи еще четырем птицам. Убитых голубей он сбрасывал с балкона вниз.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек рассказал следователям, что ловил и убивал птиц, потому что разозлился: они его испачкали. Парень оторвал головы трем голубям и свернул шеи еще...
 
Новости дня
Новости общества
 
Совмин обязал проводников контролировать выполнение запрета на курение в поездах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика