Как мошенники узнают о карточках, ГАИ в роддоме и наше место в рейтинге процветания - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Помните ли вы, где вчера платили своей банковской карточкой? Не хотим вас пугать, но очень может быть, что именно в этот момент мошенники пытаются добыть ваши личные данные, а потом уже нанесут вам звонок, чтобы получить всю вашу зарплату. Мы поговорили с экспертами о том, откуда у злоумышленников могут взяться конфиденциальные сведения (спойлер — часто мы сами их им показываем). И это все не шуточки — о количестве краж рассказали в СК (их очень много). Мы в очередной раз напоминаем, что нужно и что не нужно делать , если вам звонят или пишут из банка. Ну, а теперь о том, что еще было вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

На следующие президентские выборы готовы пойти четыре женщины, лидер ЛДП и, понятное дело, действующий глава государства. Начинаем присматриваться к потенциальным кандидатам.

четыре женщины, лидер ЛДП и, понятное дело, действующий глава государства. Начинаем присматриваться к потенциальным кандидатам. Минфин же подсчитал , что нужно сделать для того, чтобы белорусы перестали уезжать за границу , а Белстат — то, из-за чего уезжают — средние зарплаты по отраслям экономики. Одна надежда на инвестиционный прорыв , который анонсировал министр экономики Дмитрий Крутой.

, что нужно сделать для того, , а Белстат — то, из-за чего уезжают — по отраслям экономики. Одна надежда на , который министр экономики Дмитрий Крутой. Все эти политические (и не только) события как бы намекают нам, что заботиться о своей пенсии нам нужно самим . Со всеми выкладками рассказываем о том, как эти самые пенсии нам считают и как на них хоть немного повлиять самим.

. Со всеми выкладками о том, как эти самые пенсии нам считают и как на них хоть немного повлиять самим. Тем временем Беларусь заняла 73-е место из 167 в рейтинге процветания Legatum Prosperity Index 2019. Лучшие показатели у нас в категориях «образование» (32 место), «условия жизни» (45 место), «экономическое развитие» (54 место), худшие — «личная свобода» (145 место), «социальный капитал» (143 место) и «государственное управление» (123 место).





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Здесь у нас история о том, как из-за карманной кражи милиционеры и следователи получили большие сроки в колонии . На встречу с нашим корреспондентом пришли родственники осужденных — семь человек. В руках — документы, приговор Гомельского областного суда на 73 страницы и много эмоций.

. На встречу с нашим корреспондентом пришли родственники осужденных — семь человек. В руках — документы, приговор Гомельского областного суда на 73 страницы и много эмоций. Сколько бы ни летал на самолете , каждый раз возникают новые и новые вопросы — какое место самое безопасное, почему на время полета нужно отключать мобильный телефон, может ли пилот во время полета вздремнуть, почему пассажирам не выдают парашюты и почему раньше в самолете курили, а сейчас запрещены даже электронные сигареты. Вот здесь собрали ответы .

, каждый раз возникают новые и новые вопросы — какое место самое безопасное, почему на время полета нужно отключать мобильный телефон, может ли пилот во время полета вздремнуть, почему пассажирам не выдают парашюты и почему раньше в самолете курили, а сейчас запрещены даже электронные сигареты. Вот здесь . А еще у нас есть две новости про ГАИ. И вы угадали: одна хорошая, вторая — не очень. Начнем с той, что похуже: получило продолжение скандальное ДТП в Бресте, когда таксист попал в аварию с машиной ГАИ. Водитель подал в суд иск о защите морального вреда, который он оценил в 15 тысяч рублей. А теперь новость хорошая: мужчина вез жену в роддом, боялся не успеть и позвал на помощь гаишников! Они ему не только помогли, но потом и на выписку приехали .





Часть тигров , которых спасли на польско-белорусской границе, уже готовятся к переезду в Испанию, но что же с теми , по чьей вине полосатые хищники чуть не погибли?

, которых спасли на польско-белорусской границе, уже готовятся к переезду в Испанию, но , по чьей вине полосатые хищники чуть не погибли? « После первой зимы снесешь остатки этого куриного домика и будешь строить нормальный», — так говорили строители-профессионалы владельцу необычного каркасного дома под Минском. Прошло 5 лет, а дом на месте. Хозяин по этому поводу даже видео снял — показал, что случилось за это время с утеплителем внутри, как ведут себя деревянная обшивка и плоская кровля, какие проблемы выявились за годы эксплуатации. Получилось очень откровенно .

и будешь строить нормальный», — так говорили строители-профессионалы владельцу необычного каркасного дома под Минском. Прошло 5 лет, а дом на месте. Хозяин по этому поводу даже видео снял — показал, что случилось за это время с утеплителем внутри, как ведут себя деревянная обшивка и плоская кровля, какие проблемы выявились за годы эксплуатации. . А вот еще одно необычное решение жилищного вопроса: минчане разделили квартиру в новостройке так, что в ней автономно могут жить две семьи. Как вам такая идея (не отвечайте, пока не узнаете — сколько это стоит)?

(не отвечайте, пока не узнаете — сколько это стоит)? Вчера исполнилось 80 лет с начала Зимней войны . Начался конфликт СССР и Финляндии с так называемого Майнильского инцидента. Что было дальше, мы знаем. Оказавшаяся почти неприступной «линия Маннергейма», кровавая баня советско-финской войны, десятки тысяч трупов советских солдат, тысячи убитых финнов — и бои, затянувшиеся до весны, вплоть до заключения мирного договора 12 марта 1940 года. Вспомнили историю и предисторию этих событий.

. Начался конфликт СССР и Финляндии с так называемого Майнильского инцидента. Что было дальше, мы знаем. Оказавшаяся почти неприступной «линия Маннергейма», кровавая баня советско-финской войны, десятки тысяч трупов советских солдат, тысячи убитых финнов — и бои, затянувшиеся до весны, вплоть до заключения мирного договора 12 марта 1940 года. историю и предисторию этих событий. Завтра у православных начинается Рождественский пост : напоминаем , что нельзя делать и что можно есть в это время.

: , что нельзя делать и что можно есть в это время. Ну и наконец, две мотивирующие на работу (и не только) истории. Андрей и Вера Грядуновы сами не верят в свой возраст — им двоим 60 уже исполнилось. Но это не мешает паре быть на плаву и держаться за руки, погружаясь на морскую глубину где-нибудь на Мальдивах.





А парни из Минска сколотили группу, о которой в Беларуси никто и не слышал, зато ездят с концертами по всей Европе.

О СПОРТЕ

Теперь знаменитого комментатора Владимира Новицкого точно можно называть легендой: он ушел на пенсию, а до этого комментировал спортивные события аж 38 лет!

точно можно называть легендой: он ушел на пенсию, а до этого спортивные события аж 38 лет! У президента вчера был спортивный день. Не знаем, как там на счет утренней пробежки, но во время вручения наград гребцам Александр Лукашенко высказался не только о гребле. Например, он объяснил , почему отпустил Дарью Домрачеву в Китай , а также почему поздравил брестский «Динамо» с чемпионством (таких поздравлений раньше не было ).

, почему отпустил , а также поздравил с чемпионством (таких поздравлений раньше ). А мы посмотрели на статистику игр БАТЭ : ведь команда из Борисова выиграла 13 чемпионатов подряд и вплотную приблизилась к повторению рекорда Европы . Не хватило последнего шага. Лишь две команды имеют более длинные серии — показываем в нашей инфографике все подробности.

: ведь команда из Борисова выиграла 13 чемпионатов подряд и вплотную приблизилась к . Не хватило последнего шага. Лишь две команды имеют более длинные серии — в нашей инфографике все подробности. В Лиге чемпионов центральным матчем вчерашнего дня стало противостояние мадридского «Реала» и парижского «Пари Сен-Жермен» .

. Минское «Динамо» между двумя выездными сериями провело один матч дома. В гости к «зубрам» приехал владивостокский «Адмирал». Напомним, минчане после трех поражений подряд сенсационно выиграли в гостях у «Авангарда». Наши вели 2:0, а потом…, в общем — смотрите сами, чем закончилась игра в Минске .





Все новости вторника, 26 ноября

Кстати, если вы ездите на машине, то вспоминайте срочно о зимней резине — иначе о ней вам напомнят сотрудники ГАИ. Желаем вам все и везде успевать, а мы уже бежим радовать вас свежими новостями, не переключайтесь.

Ваша редакция.