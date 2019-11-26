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Как мошенники узнают о карточках, ГАИ в роддоме и наше место в рейтинге процветания - все за вчера

27.11.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Помните ли вы, где вчера платили своей банковской карточкой? Не хотим вас пугать, но очень может быть, что именно в этот момент мошенники пытаются добыть ваши личные данные, а потом уже нанесут вам звонок, чтобы получить всю вашу зарплату. Мы поговорили с экспертами о том, откуда у злоумышленников могут взяться конфиденциальные сведения (спойлер — часто мы сами их им показываем). И это все не шуточки — о количестве краж рассказали в СК (их очень много). Мы в очередной раз напоминаем, что нужно и что не нужно делать, если вам звонят или пишут из банка. Ну, а теперь о том, что еще было вчера.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • На следующие президентские выборы готовы пойти четыре женщины, лидер ЛДП и, понятное дело, действующий глава государства. Начинаем присматриваться к потенциальным кандидатам.
  • Минфин же подсчитал, что нужно сделать для того, чтобы белорусы перестали уезжать за границу, а Белстат — то, из-за чего уезжают — средние зарплаты по отраслям экономики. Одна надежда на инвестиционный прорыв, который анонсировал министр экономики Дмитрий Крутой.
  • Все эти политические (и не только) события как бы намекают нам, что заботиться о своей пенсии нам нужно самим. Со всеми выкладками рассказываем о том, как эти самые пенсии нам считают и как на них хоть немного повлиять самим.
  • Тем временем Беларусь заняла 73-е место из 167 в рейтинге процветания Legatum Prosperity Index 2019. Лучшие показатели у нас в категориях «образование» (32 место), «условия жизни» (45 место), «экономическое развитие» (54 место), худшие — «личная свобода» (145 место), «социальный капитал» (143 место) и «государственное управление» (123 место).


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Здесь у нас история о том, как из-за карманной кражи милиционеры и следователи получили большие сроки в колонии. На встречу с нашим корреспондентом пришли родственники осужденных — семь человек. В руках — документы, приговор Гомельского областного суда на 73 страницы и много эмоций.
  • Сколько бы ни летал на самолете, каждый раз возникают новые и новые вопросы — какое место самое безопасное, почему на время полета нужно отключать мобильный телефон, может ли пилот во время полета вздремнуть, почему пассажирам не выдают парашюты и почему раньше в самолете курили, а сейчас запрещены даже электронные сигареты. Вот здесь собрали ответы.
  • А еще у нас есть две новости про ГАИ. И вы угадали: одна хорошая, вторая — не очень. Начнем с той, что похуже: получило продолжение скандальное ДТП в Бресте, когда таксист попал в аварию с машиной ГАИ. Водитель подал в суд иск о защите морального вреда, который он оценил в 15 тысяч рублей. А теперь новость хорошая: мужчина вез жену в роддом, боялся не успеть и позвал на помощь гаишников! Они ему не только помогли, но потом и на выписку приехали.


  • Часть тигров, которых спасли на польско-белорусской границе, уже готовятся к переезду в Испанию, но что же с теми, по чьей вине полосатые хищники чуть не погибли?
  • «После первой зимы снесешь остатки этого куриного домика и будешь строить нормальный», — так говорили строители-профессионалы владельцу необычного каркасного дома под Минском. Прошло 5 лет, а дом на месте. Хозяин по этому поводу даже видео снял — показал, что случилось за это время с утеплителем внутри, как ведут себя деревянная обшивка и плоская кровля, какие проблемы выявились за годы эксплуатации. Получилось очень откровенно.
  • А вот еще одно необычное решение жилищного вопроса: минчане разделили квартиру в новостройке так, что в ней автономно могут жить две семьи. Как вам такая идея (не отвечайте, пока не узнаете — сколько это стоит)?
  • Вчера исполнилось 80 лет с начала Зимней войны. Начался конфликт СССР и Финляндии с так называемого Майнильского инцидента. Что было дальше, мы знаем. Оказавшаяся почти неприступной «линия Маннергейма», кровавая баня советско-финской войны, десятки тысяч трупов советских солдат, тысячи убитых финнов — и бои, затянувшиеся до весны, вплоть до заключения мирного договора 12 марта 1940 года. Вспомнили историю и предисторию этих событий.
  • Завтра у православных начинается Рождественский пост: напоминаем, что нельзя делать и что можно есть в это время.
  • Ну и наконец, две мотивирующие на работу (и не только) истории. Андрей и Вера Грядуновы сами не верят в свой возраст — им двоим 60 уже исполнилось. Но это не мешает паре быть на плаву и держаться за руки, погружаясь на морскую глубину где-нибудь на Мальдивах.


  • А парни из Минска сколотили группу, о которой в Беларуси никто и не слышал, зато ездят с концертами по всей Европе.

О СПОРТЕ

  • Теперь знаменитого комментатора Владимира Новицкого точно можно называть легендой: он ушел на пенсию, а до этого комментировал спортивные события аж 38 лет!
  • У президента вчера был спортивный день. Не знаем, как там на счет утренней пробежки, но во время вручения наград гребцам Александр Лукашенко высказался не только о гребле. Например, он объяснил, почему отпустил Дарью Домрачеву в Китай, а также почему поздравил брестский «Динамо» с чемпионством (таких поздравлений раньше не было).
  • А мы посмотрели на статистику игр БАТЭ: ведь команда из Борисова выиграла 13 чемпионатов подряд и вплотную приблизилась к повторению рекорда Европы. Не хватило последнего шага. Лишь две команды имеют более длинные серии — показываем в нашей инфографике все подробности.
  • В Лиге чемпионов центральным матчем вчерашнего дня стало противостояние мадридского «Реала» и парижского «Пари Сен-Жермен».

  • Минское «Динамо» между двумя выездными сериями провело один матч дома. В гости к «зубрам» приехал владивостокский «Адмирал». Напомним, минчане после трех поражений подряд сенсационно выиграли в гостях у «Авангарда». Наши вели 2:0, а потом…, в общем — смотрите сами, чем закончилась игра в Минске.


Все новости вторника, 26 ноября

Кстати, если вы ездите на машине, то вспоминайте срочно о зимней резине — иначе о ней вам напомнят сотрудники ГАИ. Желаем вам все и везде успевать, а мы уже бежим радовать вас свежими новостями, не переключайтесь.

Ваша редакция.

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Помните ли вы, где вчера платили своей банковской карточкой? Не хотим вас пугать, но очень может быть, что именно в этот момент мошенники пытаются добыть ваши личные...
 
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