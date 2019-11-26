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Контрабандная валюта была даже на теле водителя. В Латвию из Беларуси пытались вывезти немалую сумму
27.11.2019 07:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пункте пропуска «Урбаны» на границе с Латвией остановили Tоyota, водитель которой пытался вывезти из Беларуси крупную партию валюты без декларирования — более 33 тысяч долларов,
При осмотре иномарки обнаружили более 30 тысяч евро, 3,5 тысячи российских рублей и около 40 злотых — общая сумма в эквиваленте составила более 33 тыс. долларов.
Часть валюты была в машине, часть — в личном багаже и на теле пассажира.
Водитель и пассажир отказались от декларирования, а когда валюту нашли, не смогли объяснить, почему.
Валюту изъяли.
Таможенники провели проверку по факту контрабанды и передали материалы в СК.
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Контрабандная валюта была даже на теле водителя. В Латвию из Беларуси пытались вывезти немалую сумму
Водитель и пассажир отказались от декларирования, а когда валюту нашли, не смогли объяснить, почему.
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