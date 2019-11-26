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Контрабандная валюта была даже на теле водителя. В Латвию из Беларуси пытались вывезти немалую сумму

27.11.2019 07:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пункте пропуска «Урбаны» на границе с Латвией остановили Tоyota, водитель которой пытался вывезти из Беларуси крупную партию валюты без декларирования — более 33 тысяч долларов, сообщает Витебская таможня.


При осмотре иномарки обнаружили более 30 тысяч евро, 3,5 тысячи российских рублей и около 40 злотых — общая сумма в эквиваленте составила более 33 тыс. долларов.

Часть валюты была в машине, часть — в личном багаже и на теле пассажира.

Водитель и пассажир отказались от декларирования, а когда валюту нашли, не смогли объяснить, почему.


Валюту изъяли.

Таможенники провели проверку по факту контрабанды и передали материалы в СК.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Водитель и пассажир отказались от декларирования, а когда валюту нашли, не смогли объяснить, почему.
 
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