Контрабандная валюта была даже на теле водителя. В Латвию из Беларуси пытались вывезти немалую сумму

Источник материала: Tut.by

В пункте пропуска «Урбаны» на границе с Латвией остановили Tоyota, водитель которой пытался вывезти из Беларуси крупную партию валюты без декларирования — более 33 тысяч долларов, сообщает Витебская таможня.





При осмотре иномарки обнаружили более 30 тысяч евро, 3,5 тысячи российских рублей и около 40 злотых — общая сумма в эквиваленте составила более 33 тыс. долларов.

Часть валюты была в машине, часть — в личном багаже и на теле пассажира.

Водитель и пассажир отказались от декларирования, а когда валюту нашли, не смогли объяснить, почему.





Валюту изъяли.

Таможенники провели проверку по факту контрабанды и передали материалы в СК.