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В магазинах Витебска нашли опасную селедку

27.11.2019 07:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники Госстандарта во время проверки магазинов в Витебске нашли рыбные пресервы с многократным превышением дрожжей в составе, пишут «Витьбичи».

Проблема была с пресервами рыбными «Любо есть» торговой марки VIСI в полимерной упаковке по 150 и 200 граммов производства ООО «Вичюнай-Русь». Их поставщик в нашу страну — предприятие «ЭкоФорт» из Минского района.


Исследования в лаборатории показали, что некоторые консервы этой марки не соответствует требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» — по превышению допустимого уровня дрожжей.

Так, в сельди в масле с укропом «Царская» содержание дрожжей превысило норму в 55 раз, в сельди «Оригинальная» — в 60, в «Ассорти из филе-кусочков сельди тихоокеанской соленой и скумбрии атлантической холодного копчения в масле» — в 140 раз. А сельдь в масле «К картошке» стала «рекордсменкой»: дрожжевых грибов в ней оказалось в 400 (!) раз больше допустимого.

Употребление таких консервов может нанести вред здоровью. Продажу партии, которая находилась в магазинах, сразу же запретили.

 
Теги: Витебск
 
 
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Употребление таких консервов может нанести вред здоровью. Продажу партии, которая находилась в магазинах, сразу же запретили.
 
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