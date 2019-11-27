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«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе

27.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе

Проект презентуют учащиеся Кирилл Данченко, Сергей Хаванский и преподаватель Ярослав Липский из Пинского профессионально-технического колледжа легкой промышленности

15 ноября гостеприимная Молотковичская средняя школа принимала участников межрегионального этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», организатором которого является общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». В конкурсе принимали участие 16 авторов научных проектов из Пинского, Столинского, Дрогичинского, Ивановского и Лунинецкого районов, а также из города Пинска.

Свои проекты представляли школьники, учащиеся колледжей, молодые преподаватели и студенты. Инновационные идеи талантливых участников касались разных сфер: промышленных технологий и производства, энергосбережения, биотехнологий, образования, медицины, информационных технологий, социальной сферы и других.


«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе

Начальник отдела по образованию Пинского райисполкома Виктор Гаврилович

«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе
 «100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе
 «100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе
Главные задачи конкурса, как подчеркнул исполняющий обязанности первого секретаря Пинского районного комитета ОО «БРСМ» Александр Кондратюк, – активизировать инновационное мышление молодежи, стимулировать научно-технические разработки и, конечно, отобрать лучшие проекты в различных сферах, которые могли бы быть полезны для общества. Для ребят участие в конкурсе «100 идей для Беларуси» – реальный шанс дать своим идеям возможность воплотиться.

Члены жюри ознакомились со всеми представленными на конкурс проектами, пообщались с их авторами, задали интересующие вопросы. По решению жюри на межрегиональном этапе лучшими были признаны несколько участников. Так, в их число вошел студент ПолесГУ Станислав Косько, который представил проект производства кормов для аквариумных рыб. Станислав отметил, что в Беларуси такие корма не производятся, их завозят из-за рубежа по высокой стоимости и предложил свою технологию их разработки.

«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе

Алекандр Кондратюк и Анна Синкевич.

«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе

Проект презентует учащийся Пинского профессионально-технического колледжа легкой промышленности Дмитрий Кароль, который вместе с преподавателем Надеждой Аргер разработал мобильное приложение «СИАОД»

«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе

Проект презентует Станислав Косько

«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе

Евгений Кульбеда

Учащиеся Кирилл Данченко, Сергей Хаванский и преподаватель Ярослав Липский из Пинского профессионально-технического колледжа легкой промышленности убедительно презентовали свою идею – Qfix-систему обслуживания автомобилей. Ее суть в том, что на одной интернет-платформе автовладельцы смогут выбрать наиболее подходящий автосервис, увидеть объективные отзывы о качестве обслуживания. Система будет хранить всю информацию о клиентах, их автомобилях, а также историю ремонта и заказа услуг. Интересно, что пока в нашей стране подобной платформы нет, а значит, участники могут ее доработать и реализовать. Конечно, для этого им понадобится помощь инвесторов.

Отметили члены жюри и проект ученицы 10 класса Молотковичской средней школы Анны Синкевич «Гидроаккумулятор энергии быстрого подключения». «Его суть – в использовании гидроэнергии «мини-ГЭС», которые могут располагаться на небольших реках или даже ручьях. Их электрогенераторы будут работать при небольших перепадах воды или движимые лишь силой течения. Эти же «мини-ГЭС» могут быть установлены и на крупных реках с относительно быстрым течением. Такая конструкция имеет много технологических преимуществ, она значительно проще в обслуживании, и ее строительство обходится дешевле, чем классических гидроэлектростанций», – рассказала Анна.

«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе
 «100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе
«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе
Также в числе финалистов – учащийся Пинского профессионально-технического колледжа легкой промышленности Дмитрий Кароль, который вместе с преподавателем Надеждой Аргер разработал мобильное приложение «СИАОД». Приложение помогает учащимся при изучении различных тем учебных дисциплин, включает в себя комплект лекций и тесты по пройденному материалу. Отметили и разработку одиннадцатиклассника средней школы № 1 г. Дрогичина Евгения Кульбеды – он предложил использовать в школьных столовых автоматизированную систему учета питания.

Все участники конкурса получили сертификаты и памятные подарки от организаторов. Лучшие работы отправятся на областной этап.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

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«100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе «100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе «100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе «100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе «100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе «100 идей для Беларуси» презентовали участники межрегионального этапа конкурса в Молотковичской школе

 
 
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