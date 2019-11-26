«Половые гормоны - это живительная вода для тела». Интервью с гинекологом

Источник материала: Tut.by

Подружка, соседка, интернет — вот источники, у которых женщина чаще всего пытается найти информацию, касающуюся проблем с интимным здоровьем. Она может испытывать дискомфорт, но вряд ли расскажет о своих ощущениях в кабинете у врача, ведь ошибочно считает, что он ей не сможет помочь.

Гинеколог-эндокринолог медицинского центра «ЛОДЭ» Татьяна Симоненко просит не молчать: лучше обсудить с врачом, что в вашем организме норма, а что нет, чем страдать от боли во время секса, стрессового недержания мочи, ежемесячных циститов или других «стыдных» проблем, которые мы привыкли не афишировать.





«Начинаю задавать вопросы — выясняется, что проблемы есть, и давно»

— От подруг часто слышу, что тщательное наблюдение у гинеколога заканчивается после родов. С фразой «родила — дай другим родить» женщин отправляют домой, требуя появляться только раз в год на профилактический осмотр. Есть ли в этом здравое зерно?

— К большому сожалению, негативный опыт первого или последующих визитов к гинекологу формирует у женщин нежелание делиться интимными проблемами со своим врачом. А ведь сегодня женщина хочет не только рожать детей и в любом возрасте требует пристального внимания к своему здоровью. Дама 50+ лет несколько десятилетий назад и сейчас — это две большие разницы. Когда-то в общественном сознании крепко сидело: вышла на пенсию — посиживай на лавочке, доживай свой век. Сейчас же в этом возрасте мы видим энергичных дам, которые в том числе очень активны и в сексуальных отношениях. Но некоторые возрастные гормональные изменения создают дискомфорт как при сексе, так и в повседневной жизни. А поэтому необходимо обсуждать с гинекологом любые возникающие проблемы и задавать много вопросов на приеме.

— Скорее всего пациентка считает, что ее проблема просто не важна.

— Да, с таким отношением к своему здоровью сталкиваюсь постоянно. Приходит дама на профосмотр и говорит, что ее ничего не беспокоит. Начинаю задавать конкретные вопросы — и тут же выясняется, что проблемы есть, и давно, но женщина про них не рассказывала, потому что считала, что это неважно или что это естественные изменения, и медицина не сможет ей помочь. Но ей плохо! С таким положением вещей нельзя смиряться.





Допустим, спрашиваю: при сексе воздух из влагалища выходит? Отвечает: «Да». Выходя из бассейна или после купания в море замечаете, что из влагалища выходит вода? Снова положительный ответ. Тампоны можете носить? Говорит, что нет, потому что испытывает дискомфорт. Вот в этих трех ответах — признаки слабости мышц тазового дна. В запущенных случаях она может спровоцировать опущение и выпадение половых органов.

— Раньше выпадение матки происходило при непосильной для женщины работе. Подобных случаев было много во время войны, когда приходилось постоянно таскать тяжести. Разве такое возможно в наше время?

— Подъем тяжестей — один из провоцирующих факторов, но далеко не единственный. Тонус мышц тазового дна может зависеть от сопутствующих гормональных и обменных нарушений в организме. Нередко проблема возникает после многократных родов. Женщина выносила и родила троих — у нее будет слабость мышц тазового дна. Если не делать специальные упражнения, то состояние ухудшится. Тазовое дно служит не только опорой для внутренних половых органов, но и для органов брюшной полости, помогая сохранить их нормальное положение. Поэтому его мышцы надо тренировать, как и все остальные.





К тому же сейчас у многих сидячая работа. Потом приходят домой, опять укладываются на диван перед компьютером или со смартфоном в руках. До тренажерных залов, пробежек, аэробики или танцев живота добираются не все. В чем спасение? В занятиях специальной физкультурой, классических упражнениях Кегеля. В некоторых медицинских центрах есть аппараты электромагнитной стимуляции малого таза. Есть также специальное оборудование, которое можно использовать в бытовых условиях.

«Болезненные месячные — это первый звоночек»

— О чем еще молчат женщины?

— Например, о стрессовом недержании мочи во время занятий спортом, кашля, чихания. Об этом говорят, только если специально задаешь вопросы напрямую.

— Наши мамы считали болезненные менструации возрастной подростковой проблемой…

— Да, люди привыкли пользоваться всеми благами современных технологий, но не хотят узнавать о достижениях современной медицины и руководствуются категориями столетней давности. До сих пор находятся мамы (и, к сожалению, некоторые доктора), считающие, что болезненные месячные — это норма, нужно всего лишь подождать, пока родишь. А потом диагностируют бесплодие или серьезные гинекологические заболевания, и оказывается, что первым звоночком были те самые нестерпимые периодические боли. Боль — это сигнал тревоги.

Что касается стрессового недержания мочи, то с ним сталкиваются не только в 70 лет, но и в молодом возрасте, в том числе после родов. Сейчас мы все чаще работаем рука об руку с урологами, которые первыми диагностируют такое нарушение. Также к нам направляют женщин с повторяющимися циститами, возникающими после секса. Пациентка мучается, может по несколько месяцев отказываться от интимных отношений с мужем, но воздержание не помогает.

— Некоторые также часто мучаются кольпитом — воспалением слизистой оболочки влагалища.

— Да, причем его лечат зачастую сами и параллельно кормят таблетками мужей. Лечение и воздержание от секса может длиться до года — и никакого эффекта, и в результате даже возникают проблемы в семейных отношениях. А ведь одной из причин этой проблемы могут быть гормональные нарушения, нарушение микроциркуляции или банальный недостаток витамин и микроэлементов в организме. Если сказать простым языком, клеткам влагалища, уретры, мочевого пузыря нужны определенные гормоны. При некоторых гинекологических заболеваниях нужные гормоны не связываются с рецепторами клетки, в результате нарушается нормальная бактериальная флора и начинается воспалительный процесс.





Подобные нарушения микрофлоры может вызывать, как ни удивительно, длительное грудное вскармливание. Сейчас стало модным прикладывать к груди ребенка до трех лет. Но мало кто задумывается, что все эти годы у матери повышен пролактин, без которого невозможна выработка молока, а он конкурирует с иными женскими гормонами, в том числе «на периферии». Из-за длительного кормления месячных либо нет, либо они идут нерегулярно. Но ведь менструация — это признак нормального функционирования яичников.

Яичники должны вырабатывать половые гормоны, в том числе эстрогены, необходимые для каждой клеточки женского организма: нервная система, желудочно-кишечная, сердечно-сосудистая, кожа, волосы и многое другое зависят от нормальной гормональной функции организма. Недостаток или нарушение выработки половых гормонов сразу же проявляется в нарушении самочувствия. Зачастую дискомфорт и боли во время секса, частые воспалительные заболевания половых органов, истончение вплоть до атрофии слизистых вульвы и влагалища спровоцированы недостатком эстрогенов.

«Каждое посещение туалета доводит женщину до слез»

— Чем опасно такое истончение слизистой влагалища?

— Своим пациентам я провожу сравнение с комнатным цветком: во что он превратится, если его не поливать? На пересохшей слизистой появляются язвочки, трещинки. Для некоторых секс становится под запретом, ведь слизистая напоминает в тяжелых случаях крошащуюся после духовки пергаментную бумагу: от прикосновений тампона, после взятии мазка начинает кровоточить. В самых тяжелых формах доходит до того, что каждое посещение туалета доводит женщину до слез. Задача врача — не допустить тяжелых атрофических процессов (необратимое изменение покровов, — прим. TUT.BY), ведь на их фоне могут возникать различные раковые заболевания.

— У кого есть риск столкнуться с таким диагнозом?

— Атрофия слизистых может начаться в период менопаузы или на фоне снижения гормональной функции яичников. За 25 лет своей работы я все чаще встречаю пациенток с болезнями, связанными с нарушением гормонального фона. Посмотрите, как после 90-х переменилась жизнь наших женщин: изменился характер питания, возросли психоэмоциональные нагрузки. На фоне них стали проявляться генетические нарушения, дремавшие ранее. Недаром говорят, что наш мозг — это дирижер, который руководит нашим телом, и если он перегружен, то тело начинает давать сбой.





— Что таким пациенткам советуют?

— Атрофия — это как высохшая почва, в которую посадили цветы. Чтобы они росли, нам надо взрыхлить землю и полить ее. То есть, улучшить питание и кровообращение в слизистой влагалища и вульвы, усилить образование коллагена. Золотой стандарт в таком случае — системное и местное применение заместительной гормональной терапии, но оно может быть противопоказано или иметь недостаточный эффект.

Современные технологии лазерной медицины успешно решают многие задачи при лечении подобных заболеваний. Современное оборудование позволяет разбить световой луч на несколько фракций и направить его на определенную глубину в слизистую оболочку. Лазер минимально испаряет измененный эпителий и стимулирует процессы его самовосстановления за счет образования нового коллагена и сосудов в слизистой. В результате этого улучшается кровоснабжение и питание слизистой стенки, восстанавливается нормальная бактериальная флора влагалища, увеличивается количество лактобактерий, а это в свою очередь приводит повышению сопротивляемости влагалища к различным инфекциям. Как итог: исчезают признаки атрофии, воспаления, повышается эластичность и упругость стенок влагалища, улучшается сексуальная реакция женщины (повышается чувствительность влагалища и вероятность оргазма), исчезают боли при сексе.

— Наверняка женщины волнуются, не будет ли им больно во время лечения.

— Процедура лечения углекислотным лазером абсолютно безболезненна, пациентка может ощутить только слабую вибрацию во влагалище. При лечении слизистой вульвы и половых губ из-за большего количества чувствительных рецепторов можно ощутить тепло, будто какое-то время сидишь на горячем. Чтобы пациентке было комфортнее, врач смазывает слизистую специальным анестезирующим кремом. Процедура длится 10−20 минут. Потом можно сразу же идти на работу.









После окончания полного цикла лечения обычно назначают явку на прием через полгода для осмотра.

— В общественном сознании лазер чаще ассоциируется с эстетической косметологией.

— Женщина имеет право хотеть красивое тело. С помощью определенного лазерного оборудования можно решить вопрос дряблости половых губ, потемнений кожи на промежности и многие другие проблемы с интимными органами. Лазером можно убирать послеродовые и послеоперационные рубцы, в том числе после кесарева сечения, а также ускорить восстановление женщины после различных гинекологических операций.