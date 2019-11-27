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В Гродно и Сморгони мужчина покупал автомобили, оставлял аванс - и пропадал с авто

27.11.2019 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно следователи подозревают 31-летнего мужчину в мошенничестве. Он покупал автомобили, но платил только аванс, остальную сумму продавцам обещал привезти «на днях», но пропадал, сообщает СК.


Потерпевшие размещали объявления о продаже машин в интернете. Подозреваемый связывался с людьми, договаривался о цене, осматривал машины и рассказывал, что может оплатить часть от всей суммы, а остальное отдаст через какое-то время. Мошеннику верили и передавали транспортное средство вместе с документами. Но мужчина и не собирался полностью рассчитываться за свою покупку.

Один из потерпевших согласился передать автомобиль под расписку, так как, со слов покупателя, у него при себе не было денежных средств. По версии подозреваемого, деньги он якобы намеревался одолжить у своей тетки, которая проживает в другой области и оформила кредит. Для того чтобы ускорить процесс расчета за автомобиль, потерпевший даже передал мужчине на дорогу 300 рублей.

Фото: sk.gov.by

Подобным образом подозреваемый действовал в Гродно и Сморгони, где также пообещал полностью расплатиться за автомобиль. Однако, забрав машины, мужчина перестал выходить на связь.

Сейчас следователи устанавливают его местонахождение. Мужчина объявлен в розыск.

Есть основания полагать, что фактов такой деятельности жителя областного центра может быть больше. Если вы пострадали от действий подозреваемого или обладаете какой-либо информацией о мужчине, сообщите об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону 8 0152 72–40–40 (круглосуточно) либо по номеру 102.

 
Теги: Гродно
 
 
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