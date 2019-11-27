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Вниманию плательщиков, планирующих применять упрощенную систему налогообложения с 1 января 2020 года!

27.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району сообщает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие применять упрощенную систему налогообложения с 1 января 2020 года, обязаны в период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме, установленной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь № 2 от 03.01.2019 «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей».

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району.

 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району сообщает, что юридические лица и индивидуальные...
 
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