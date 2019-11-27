Электробусы начнут выпускать в «Великом камне»

Источник материала: Единство

Церемония открытия производственного корпуса предприятия, а также присвоение ему статуса резидента парка, состоялась 26 ноября.

В основе технологии производства — модульная система сборки. Данный вид транспорта отличается отсутствием выбросов углекислого газа в атмосферу и тихим ходом. Батареи на крыше будут заряжаться на конечной остановке за несколько минут.

Выйти на полный цикл производства продукции компания планирует в 2021 году. К этому времени здесь будут производить 45-50 кузовов автобусов, в дальнейшем стоит задача производить также порядка 40 электробусов. Вся продукция пойдет на экспорт.

Как отметил глава администрации парка Александр Ярошенко, это уже третья компания из Швейцарии, которая зарегистрирована здесь в качестве резидента.

«Компания обладает действительно уникальной технологией по производству корпусов электрического транспорта. Нам бы хотелось, чтобы в будущем швейцарские партнеры поделились ею с нами», — сказал глава администрации парка.