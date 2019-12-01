ТЦ «Е-сити» и «Евроопт» объявляют главную распродажу года: «Пятницу и субботу черных цен» 29-30 ноября!

Источник материала: Гомельская Правда

Уже в эту пятницу пройдет самая известная и долгожданная распродажа в году. Wish-листы составлены, бюджет распланирован… но как не потеряться в бескрайнем потоке магазинов и скидок? Как найти время, чтобы успеть купить все и сразу?





Очень просто, ведь если не хватает одного дня, возьмите два! Торговые центры «Е-сити» и «Евроопт» устраивают целых два дня невероятных распродаж – «Пятницу и субботу черных цен»! Только 29 и 30 ноября вас ждут небывалые скидки до 60%, 70% и даже 90% от магазинов-партнеров, расположенных в этих торговых центрах. Взрослая и детская одежда, обувь, товары для дома, бытовая техника и электроника, косметика, аксессуары и многое другое будет продаваться по беспрецедентным скидкам!

Целых два дня выгодных покупок по низким ценам – такое нельзя пропускать!

В акции «Пятница и суббота черных цен» 29-30 ноября участвуют торговые центры «Евроопт» и «Е-сити» по адресам:

• ТЦ «Евроопт», г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 – скидки до 60% Смотреть все предложения





• ТЦ «Евроопт», г. Жлобин, Микрорайон 20, 30 – скидки до 90% Смотреть все предложения





• ТЦ «Е-сити», г. Рогачев, ул. Богатырева, 118 – скидки до 70% Смотреть все предложения



