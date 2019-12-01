﻿ ТЦ «Е-сити» и «Евроопт» объявляют главную распродажу года: «Пятницу и субботу черных цен» 29-30 ноября!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ТЦ «Е-сити» и «Евроопт» объявляют главную распродажу года: «Пятницу и субботу черных цен» 29-30 ноября!

27.11.2019 — Новости Общества | Гомельская Правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гомельская Правда

Уже в эту пятницу пройдет самая известная и долгожданная распродажа в году. Wish-листы составлены, бюджет распланирован… но как не потеряться в бескрайнем потоке магазинов и скидок? Как найти время, чтобы успеть купить все и сразу?

ТЦ «Е-сити» и «Евроопт» объявляют главную распродажу года: «Пятницу и субботу черных цен» 29-30 ноября!

Очень просто, ведь если не хватает одного дня, возьмите два! Торговые центры «Е-сити» и «Евроопт» устраивают целых два дня невероятных распродаж – «Пятницу и субботу черных цен»! Только 29 и 30 ноября вас ждут небывалые скидки до 60%, 70% и даже 90% от магазинов-партнеров, расположенных в этих торговых центрах. Взрослая и детская одежда, обувь, товары для дома, бытовая техника и электроника, косметика, аксессуары и многое другое будет продаваться по беспрецедентным скидкам!

Целых два дня выгодных покупок по низким ценам – такое нельзя пропускать!

В акции «Пятница и суббота черных цен» 29-30 ноября участвуют торговые центры «Евроопт» и «Е-сити» по адресам:

• ТЦ «Евроопт», г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 – скидки до 60% Смотреть все предложения

ТЦ «Е-сити» и «Евроопт» объявляют главную распродажу года: «Пятницу и субботу черных цен» 29-30 ноября!

• ТЦ «Евроопт», г. Жлобин, Микрорайон 20, 30 – скидки до 90% Смотреть все предложения

ТЦ «Е-сити» и «Евроопт» объявляют главную распродажу года: «Пятницу и субботу черных цен» 29-30 ноября!

• ТЦ «Е-сити», г. Рогачев, ул. Богатырева, 118 – скидки до 70% Смотреть все предложения

ТЦ «Е-сити» и «Евроопт» объявляют главную распродажу года: «Пятницу и субботу черных цен» 29-30 ноября!

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в эту пятницу пройдет самая известная и долгожданная распродажа в году. Wish-листы составлены, бюджет распланирован… но как не потеряться в бескрайнем потоке...
 
Новости дня
Новости общества
 
В БКГАТК прошла выставка военной амуниции Гомельского областного музея Военной Славы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Общества)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика