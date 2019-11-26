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Нормы потребления воды в Минске снизят в 4 раза

27.11.2019 10:56 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Изменения норм потребления воды планирует ввести Минскводоканал.

Речь об этом шла на заседании Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме, где было поддержано предложение Минскводоканала, сообщает агентство Минск-Новости.

Глава Центра по расчету с потребителями «Водосбыт» Минскводоканала Василий Ананич напомнил, что в Минске до сих пор действуют нормы потребления воды, установленные в 2003 году. Они не точно и не полно отражают учет расхода.

В связи с этим предлагается снизить нормативы в 4 раза – с 12 л до 3 л на один квадратный метр. В настоящее время в жилом фонде для оказания ЖКУ и технического обслуживания действует норма в 12 литров на 1 кв.м.

«Для субъектов хозяйствования годовые начисления за воду будут уменьшены примерно на 620 тыс. рублей», — добавил он.

Планируется также пересмотреть нормы потребления воды для граждан, у которых не установлены счетчики.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения норм потребления воды планирует ввести Минскводоканал.
 
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