Нормы потребления воды в Минске снизят в 4 раза

Изменения норм потребления воды планирует ввести Минскводоканал.

Речь об этом шла на заседании Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме, где было поддержано предложение Минскводоканала, сообщает агентство Минск-Новости.

Глава Центра по расчету с потребителями «Водосбыт» Минскводоканала Василий Ананич напомнил, что в Минске до сих пор действуют нормы потребления воды, установленные в 2003 году. Они не точно и не полно отражают учет расхода.

В связи с этим предлагается снизить нормативы в 4 раза – с 12 л до 3 л на один квадратный метр. В настоящее время в жилом фонде для оказания ЖКУ и технического обслуживания действует норма в 12 литров на 1 кв.м.

«Для субъектов хозяйствования годовые начисления за воду будут уменьшены примерно на 620 тыс. рублей», — добавил он.

Планируется также пересмотреть нормы потребления воды для граждан, у которых не установлены счетчики.