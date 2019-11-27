«Хорошо, что жена всего не видит». Папы в декрете - о детях, трудностях и реакции окружающих

Источник материала: Tut.by

Залезть на самую высокую горку, съесть много конфет и два часа купаться в ванной с пеной и уточками? Ребенку все можно, но главное — ни о чем не говорить… маме. Мы пригласили в студию пап, которые ушли в декрет. Они рассказали о трудностях ухода за детьми, забавных ситуациях, общении с мамами на детских площадках и о том, чем мужчина в декрете отличается от женщины.