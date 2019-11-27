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«Хорошо, что жена всего не видит». Папы в декрете - о детях, трудностях и реакции окружающих
27.11.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Залезть на самую высокую горку, съесть много конфет и два часа купаться в ванной с пеной и уточками? Ребенку все можно, но главное — ни о чем не говорить… маме. Мы пригласили в студию пап, которые ушли в декрет. Они рассказали о трудностях ухода за детьми, забавных ситуациях, общении с мамами на детских площадках и о том, чем мужчина в декрете отличается от женщины.
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Папы в декрете рассказали, чем они отличаются от мам, как справляются с детьми и что о них говорят окружающие.
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