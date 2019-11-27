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В Ганцевичском районе нашелся 11-летний мальчик, который не вернулся домой после плохой оценки в школе

27.11.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ганцевичском районе нашелся 11-летний Артем Ковалев, которого искали родители и милиция с 26 ноября, сообщает МВД.


Фото: Ганцавіцкі час

Мальчика около 9.30 обнаружил его отчим. Школьник был в розыске с 26 ноября. Около 15.10 он приехал на школьном автобусе в деревню Любашево, но домой не пришел.

«Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», — сообщает МВД.

Мальчик не вернулся домой из-за плохой оценки в школе, писала газета «Ганцавіцкі час». По данным издания, замечание учителя и плохая отметка в дневнике вызвали бурную реакцию у пятиклассника: мальчик в гневе разорвал дневник, поломал ручку, а после уроков не пришел домой.

 
 
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Замечание учителя и плохая отметка в дневнике вызвали бурную реакцию у пятиклассника: мальчик в гневе разорвал дневник, поломал ручку, а после уроков не пришел...
 
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