В Ганцевичском районе нашелся 11-летний мальчик, который не вернулся домой после плохой оценки в школе

Источник материала: Tut.by

В Ганцевичском районе нашелся 11-летний Артем Ковалев, которого искали родители и милиция с 26 ноября, сообщает МВД .



Фото: Ганцавіцкі час

Мальчика около 9.30 обнаружил его отчим. Школьник был в розыске с 26 ноября. Около 15.10 он приехал на школьном автобусе в деревню Любашево, но домой не пришел.

«Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», — сообщает МВД.

Мальчик не вернулся домой из-за плохой оценки в школе, писала газета «Ганцавіцкі час» . По данным издания, замечание учителя и плохая отметка в дневнике вызвали бурную реакцию у пятиклассника: мальчик в гневе разорвал дневник, поломал ручку, а после уроков не пришел домой.