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В Ганцевичском районе нашелся 11-летний мальчик, который не вернулся домой после плохой оценки в школе
27.11.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ганцевичском районе нашелся 11-летний Артем Ковалев, которого искали родители и милиция с 26 ноября, сообщает
Мальчика около 9.30 обнаружил его отчим. Школьник был в розыске с 26 ноября. Около 15.10 он приехал на школьном автобусе в деревню Любашево, но домой не пришел.
«Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», — сообщает МВД.
Мальчик не вернулся домой из-за плохой оценки в школе, писала газета
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В Ганцевичском районе нашелся 11-летний мальчик, который не вернулся домой после плохой оценки в школе
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