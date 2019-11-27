В Могилевской области начали ставить на площадях новогодние елки

Источник материала: Tut.by

Если вы еще не поняли, что 2019-ый год закончится уже через месяц, то посмотрите на главные площади своих городов. На них уже начали устанавливать новогодние ели. Например, монтаж металлических конструкций, которые оформят срезанными живыми елями, уже начали в Могилеве и Бобруйске.

Праздничная программа в новогоднюю ночь пройдет в Могилеве на площади Славы, и тут уже монтируют елку. Эту 20-метровую конструкцию ставят уже пятый год подряд — ее специально купили в 2014 году, когда новогодние гуляния перенесли с площади Ленина около здания облисполкома.

Но елку на площади Ленина все равно ставят каждый год, и старт новогодним мероприятиям дают именно тут. Так будет и в этом году.



Фото: Могилевский облисполком

Главная елка области не меняется уже много лет подряд. Ее высота вместе со звездой на макушке составит около 37 метров, диаметр у основания — около 10 метров.

На одноименной площади в Бобруйске елка будет такой же: металлический каркас, оформленный живыми деревьями. Правда, бобруйская елка будет ниже — около 30 метров.



Установка елки на площади Ленина в Бобруйске.

А вот живое дерево традиционно ставят и украшают около филиала холдинга «Бабушкина крынка» в Бобруйске. Елка около предприятия «Бобруйскмолоко» в этом году в высоту около 10 метров, пишет «Коммерческий курьер».





Напомним, что оформить Могилев к новогодним праздникам планируют к 5 декабря . К этой дате собираются установить елки и празднично украсить город. А включать праздничную иллюминацию будут в районе 15 декабря.