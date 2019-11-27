﻿ Желтые колготки, бутафорские очки и жизнь наощупь. В Гомеле есть незрячая женщина-клоун. 21.by
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Желтые колготки, бутафорские очки и жизнь наощупь. В Гомеле есть незрячая женщина-клоун

27.11.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поддерживая друг друга и ощупывая знакомые до каждой зазубрины перила, на второй этаж областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению поднимаются Наташа, Саша и Дима. Сегодня здесь будет репетиция клоунских номеров. Ребята проходят между рядами старых кресел и начинают переодеваться: желтые колготки, разноцветные шаровары и, конечно, красные поролоновые носы. Слабовидящих клоунов больше нет нигде в Беларуси. Не было бы и в Гомеле, если бы два года назад на открытии Центра инклюзивной культуры незрячая Наталья Солохина случайно не заглянула на мастер-класс по пантомиме.


— У нас такой номер хороший — я стираю… Ой, тазик дома забыла! Николаевна (обращается к помощнику председателя областной организации ОО «БелТИЗ» Людмиле Болдуевой), у вас тазик есть?

Пока Николаевна ищет тазик, Дмитрий Геращенко настраивает аккордеон. Он для дуэта Саши и Наташи — незаменимое дополнение. Одно дело номера исполнять под «минусовку», совсем другое — под «живой» аккомпанемент. Музыку Дима подбирает в интернете сам — и моментально разучивает.

Вместе с белым тазиком для Наташи Николаевна несет Диме яркий синий берет — свой собственный. И образ музыканта становится одновременно гармоничным и печальным.


— Я готов участвовать везде и что угодно делать — пусть только зовут, — говорит Дима.

Если Наташа и Саша хотя бы силуэты различают, то он — тотально слепой.

— Вы в черном? — спрашивает Дима. — А я по голосу представлял, что в светлом, — звуки он ассоциирует с определенными тонами.

Александр Шафаренко меняет черные зимние ботинки на бирюзовые кроссовки. Наташа длинные вьющиеся волосы завязывает в два девчачьих хвоста и надевает очки в черно-белой оправе. Не для зрения, конечно, — всего лишь клоунский реквизит.

— О, нос! — пристраивает красный поролоновый шарик Наташа. На шею цепляет яркий бант-бабочку.


— Николаевна, нам щеки красить?

— Красьте!

Николаевна макает палец Наташи со свежим ярким маникюром в дешевый аквагрим и помогает нарисовать на щеках розовые кружочки. Вместе растушевывают краску.

«Падаю „в обморок“ — люди бегут спасать»

Когда все готово, начинается репетиция сценки «Стирка». Как в каждом цирковом клоунском номере, это и смешно, и грустно. За 10 минут слепые Саша и Наташа показывают то, что они видят и чувствуют сердцем: любовь, верность, грусть, страх, надежду.

Для следующего номера — «Парикмахерской» — не хватает актера на роль клиента. Выручает Александр Болдуев (председатель Гомельской областной организации ОО «БелТИЗ»).


— Когда достаю огромные ножницы — все просто с ума сходят от смеха, — гордится своим нехитрым реквизитом Наташа. — А в конце номера падаю в обморок, так зрители думают, что мне на самом деле стало плохо — и бегут помогать.

Вот только зрители в «клоунской» карьере Наташи и Саши бывают не так часто, как хотелось бы.

— Зовут иногда. Нас ждут в детских садах, куда ходят дети с заболеваниями глаз. Еще ездим в Дом малютки.


Как-то подруга Наташи пригласила их выступить в политехническом университете. Еще ребят можно увидеть на сцене Центра инклюзивной культуры. Изредка — примерно раз в год — ездят в районы: там тоже нужно подбодрить людей.

Пенсия — 230 рублей, на костюмы не хватит

— То, что сейчас на нас надето — заказывали сами. Центр инклюзивной культуры предоставляет свои костюмы, но мы же хотим не только там выступать. Поэтому необходимы собственные. Собирались пошить новые, но поняли, что не потянем, — рассказывает Наташа.


— Теперь мои подруги яркие вещи не выбрасывают — все несут мне, — улыбается Наташа. — Чтобы ездить выступать и достойно выглядеть — нужны спонсоры. Их нет.

И Саша, и Наташа живут только на пенсию по инвалидности. У женщины она — 230 рублей, пенсия ее мужа, тоже инвалида — мужчина зрячий, но со своим тяжелым заболеванием, — 180 рублей.

— 150 из них отдаю за кредит. Что остается? А еще коммунальные.

Как назвать дуэт?

Сейчас дуэт под пока еще рабочим названием «Саша и Наташа» готовит 8-й по счету номер. Некоторые из них придумывает руководитель театра клоунады Центра инклюзивной культуры Ирина Тяпугина, благодаря мастер-классу которой и родилась гомельская клоунада для слепых.


Наташа придумывает номера и сама. Сейчас, например, готовит сценку про больницу.

— Там будет пять актеров. Например, окулист, хирург, невропатолог — как раз молоток нужно сделать большой. Надо найти тех, кто согласится с нами играть — слепых, конечно, но таких же озорных, как я.


А еще у Наташи есть шестилетняя дочка Настя.

— Она же мой репетитор — не дает движения забывать! Мы часто вместе ходим на репетиции и каждый день номера повторяем дома. Если я делаю что-то неправильно, дочка меня поправляет: «Мама, вот так стань, вот так сделай» — и крутит меня во все стороны! Когда я загорелась клоунадой, сразу подумала о том, что смогу этим увлечь и ребенка — пусть будет подальше от гаджетов, чтобы хоть ее глаза видели всегда.

 
Теги: Гомель
 
 
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Слабовидящих клоунов больше нет нигде в Беларуси. Не было бы и в Гомеле, если бы два года назад Наташа случайно не заглянула на мастер-класс по пантомиме.
 
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