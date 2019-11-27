В рамках третьего этапа акции «Не прожигай свою жизнь» РОЧС встретился с учащимися Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа

Источник материала: Газета Авангард

В рамках третьего этапа акции «Не прожигай свою жизнь!» работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных провели обучающее — развлекательное мероприятие с учащимися Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа.

Спасатели призывали ребят отказаться от пагубной привычки, которая не только вредит здоровью, но и зачастую является причиной пожара. Учащимся рассказали о цене людской беспечности, том, как не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций в быту, избежать трагических последствий и как сохранить свою жизнь, если ей что-то угрожает. Для закрепления материала присутствующие просмотрели обучающий видеофильм.





А так как молодежь народ веселый, творческий и креативный, им было предложено поучаствовать в онлайн-викторине «Интересные факты о курении», в конкурсах «Проверка ловкости», «Твое здоровье», «Забей на сигарету», обменять сигареты на конфеты и оставить автограф на сигарете с цитатой о вреде курения. Также присутствующим рассказали о проходящем конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее» и объявили о конкурсе «Безопасная пепельница» среди учащихся колледжа.















Ребята с азартом участвовали в викторинах, и отвечали на вопросы, подготовленные работниками отдела, за что были награждены обучающей наглядно изобразительной продукцией.

Подготовила Инна ВИШЕНКО

Фото РОЧС