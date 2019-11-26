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«Что вы делали с девочкой?» В Полоцке школьники преследовали педофила, а их родители звонили в милицию

27.11.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке наградили подростков, которые помогли милиции задержать педофила. Мужчина совершал сексуальные действия в отношении малолетних девочек в Полоцком и Минском районах, сообщает УВД.

В апреле этого года восьмиклассницы Диана Сачек, Злата Дягель, Милена Орел гуляли возле реки Полота. В зарослях кустарника ученицы заметили мужчину, у которого на коленях сидела полуобнаженная маленькая девочка. Школьницы забили тревогу, это спугнуло злоумышленника, и он поспешил уйти.

Подруги позвали на помощь знакомых парней: Максима Бубнова, Тимофея Карасева, Марка Лешенко, Гасана Гусейнова, Рената Хамзаева, Владислава Шпета и Дениса Макаевича. Все вместе они решили проследить за мужчиной.

Парни шли рядом с мужчиной и спрашивали у него, что именно он делал с маленькой девочкой. Один из ребят позвонил отцу, рассказал о случившемся, попросил вызвать милицию и сообщил, где они находятся.

Милиция задержала мужчину. Возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера в отношении малолетней.

Но мужчина ответит за еще одно подобное преступление. У него изъяли биообразцы, которые подтвердили его причастность к совершению преступления в отношении малолетней в феврале 2017 года в Минском районе.

Полоцкие школьники получили благодарность от местной милиции и сертификаты Дома торговли.

 
 
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Мужчина совершал сексуальные действия в отношении малолетних девочек в Полоцком и Минском районах.
 
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