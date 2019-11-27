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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

27.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и районаНа основании решения главного государственного инспектора г.Пинска и Пинского района по пожарному надзору от 24.10.2019 проведен мониторинг гостиницы «Аэлита» по адресу: г.Пинск, ул. Железнодорожная, 27. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ОАО «Завод Спецавтоматика». В ходе проведения мониторинга нарушений со стороны обслуживающей организации не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору от 24.10.2019 года, инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС капитаном внутренней службы Чернорицким С.В. проведен мониторинг гостиницы «Спорт» по адресу г.Пинск, ул. Рокоссовского, 17. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «Защитаспецсервис». В ходе проведения мониторинга нарушений со стороны обслуживающей организации не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №151 проведен мониторинг филиала УЗ «Пинская детская поликлиника» по адресу: г. Пинск, ул. Заслонова, д. 18. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. По результату проведенного мониторинга главному врачу вручены рекомендации по  устранению выявленных нарушений.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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В соответствии с решением главного государственного инспектора г.Пинска и Пинского района по пожарному надзору о проведении мониторинга №153 от 24.12.2019г. по состоянию на 15.11.2019г. проведен повторный мониторинг магазина «Радуга» в г. Пинске (г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б) ООО «Торговый дом «Радуга-свет», Минская обл., Солигорский р-н, ул.Строителей, д.39. УНП 201067061. В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 выявлено не было. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «Ювитал». В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №148 от 24.10.2019 года, проведен мониторинг всех зданий и сооружений, состоящих на балансе УЗ «Пинский межрайонный родильный дом», расположенных на территории г. Пинска, юридический адрес учреждения здравоохранения: г. Пинск, ул. Карасева, д. 1. УНП 200209560. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. В соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», по результату мониторинга главному врачу УЗ «Пинский межрайонный родильный дом» Савич Ольге Николаевне вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты всех зданий и сооружений состоящих на балансе УЗ «Пинский межрайонный родильный дом», расположенных на территории г. Пинска, юридический адрес учреждения здравоохранения: г. Пинск, ул. Карасева, д. 1 обслуживающей организацией  ОАО «Спецавтоматика». Нарушений не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

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Проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности ЗАО «Магазин «Буратино» по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, д. 61. В ходе проведения выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Все нарушения связаны с безопасной эвакуацией в случае чрезвычайной ситуации. Для устранения нарушений директору ЗАО «Магазин «Буратино» вручены рекомендации.

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Колб

* * *

Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору проведен повторный мониторинг ОАО «Надзея Пинск» по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 15, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения повторного мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, не выявлено.

Инспектор ИНиП А.К. Мисюковец

 
 
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