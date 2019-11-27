Профсоюзные приёмы по вопросам трудовых отношений пройдут в Пинском районе и городе Пинске

28 ноября с 11.00 до 13.00 в учреждении образования «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района (д. Высокое, ул. Садовая, 1, актовый зал, 1-й этаж) состоится правовой прием граждан по трудовым вопросам. Прием проведет главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников образования и науки Анатолий Михайлович Петручик совместно с представителями Пинского районного объединения профсоюзов и Пинской межрайонной прокуратуры.

Как сообщает официальный сайт Пинского горисполкома, 28 ноября с 13.30 до 15.30 в ГУО «Гимназия № 1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска» (ул. К. Маркса, 13) Анатолий Михайлович Петручик проведет прием граждан с жителями города Пинска по вопросам разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений. Прием состоится совместно с общественным инспектором труда Пинского городского объединения профсоюзов З.А. Ляховец. Предварительная запись по телефону 31-73-20.