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Профсоюзные приёмы по вопросам трудовых отношений пройдут в Пинском районе и городе Пинске

27.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Профсоюзные приёмы по вопросам трудовых отношений пройдут в Пинском районе и городе Пинске28 ноября с 11.00 до 13.00 в учреждении образования «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района (д. Высокое, ул. Садовая, 1, актовый зал, 1-й этаж) состоится правовой прием граждан по трудовым вопросам. Прием проведет главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников образования и науки Анатолий Михайлович Петручик совместно с представителями Пинского районного объединения профсоюзов и Пинской межрайонной прокуратуры.

Как сообщает официальный сайт Пинского горисполкома, 28 ноября с 13.30 до 15.30 в ГУО «Гимназия № 1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска» (ул. К. Маркса, 13) Анатолий Михайлович Петручик проведет прием граждан с жителями города Пинска по вопросам разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений. Прием состоится совместно с общественным инспектором труда Пинского городского объединения профсоюзов З.А. Ляховец. Предварительная запись по телефону 31-73-20.

 

 
 
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> 28 ноября с 11.00 до 13.00 в учреждении образования «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района (д. Высокое, ул. Садовая, 1, актовый зал, 1-й...
 
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