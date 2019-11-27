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Профсоюзные приёмы по вопросам трудовых отношений пройдут в Пинском районе и городе Пинске
27.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
28 ноября с 11.00 до 13.00 в учреждении образования «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района (д. Высокое, ул. Садовая, 1, актовый зал, 1-й этаж) состоится правовой прием граждан по трудовым вопросам. Прием проведет главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников образования и науки Анатолий Михайлович Петручик совместно с представителями Пинского районного объединения профсоюзов и Пинской межрайонной прокуратуры.
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> 28 ноября с 11.00 до 13.00 в учреждении образования «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района (д. Высокое, ул. Садовая, 1, актовый зал, 1-й...
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