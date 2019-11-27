|
В Ляховичском районе рыбак выловил 14-килограммовую щуку
27.11.2019 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Щуку весом 14 килограммов выловил на водохранилище Миничи в Ляховичском районе рыбак Сергей Бацкалевич, пишет газета
Щуку Сергей ловил на спиннинг с силиконовой приманкой-имитацией. С рыбой пришлось сражаться около 20 минут. За это время рыбак несколько раз подводил щуку к борту лодки, но все не получалось поднять. Вытащить рыбину удалось с четвертой или пятой попытки, рассказал Сергей.
Предыдущий рекорд рыбака — 12-килограммовая щука, которую он поймал за неделю до этого на том же водохранилище.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предыдущий рекорд рыбака - 12-килограммовая щука, которую он поймал неделю назад на том же водохранилище.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)