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В Ляховичском районе рыбак выловил 14-килограммовую щуку

27.11.2019 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Щуку весом 14 килограммов выловил на водохранилище Миничи в Ляховичском районе рыбак Сергей Бацкалевич, пишет газета «Ляхавіцкі веснік».

Фото: Сергей Бацкалевич

Щуку Сергей ловил на спиннинг с силиконовой приманкой-имитацией. С рыбой пришлось сражаться около 20 минут. За это время рыбак несколько раз подводил щуку к борту лодки, но все не получалось поднять. Вытащить рыбину удалось с четвертой или пятой попытки, рассказал Сергей.

Фото: Сергей Бацкалевич

Предыдущий рекорд рыбака — 12-килограммовая щука, которую он поймал за неделю до этого на том же водохранилище.

 
 
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Предыдущий рекорд рыбака - 12-килограммовая щука, которую он поймал неделю назад на том же водохранилище.
 
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