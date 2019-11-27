Беларусь лидирует в Европе по количеству пациентов, которые получают медпомощь в больницах

Источник материала: Tut.by

Эксперты Всемирного банка проанализировали услуги, которые оказывают белорусские больницы, говорится в статье Димитрия Ермака, опубликованной в профильном журнале «Финансы. Учет. Аудит». Исследователи считают, что отличительная черта нашего здравоохранения — «чрезмерное использование стационарных услуг при лечении пациентов».

В статье приводятся расчеты Всемирного банка, по которым количество больничных коек в Беларуси примерно вдвое превышает развитые страны ЕС и превосходит Россию, Украину и Казахстан.

На каждые сто человек в Беларуси 30 получает помощь в больницах, и это самый высокий показатель в Европе. Для сравнения: в России — 21, в Польше — 17, в Великобритании — 13. При этом большая доля стационарного лечения приходится на небольшие больницы. Эксперты считают, что это результат отсутствия интегрированного подхода к оказанию медпомощи.

В областных больницах пациенты в среднем лежат 9,9 дней, в городских — 9 дней, в Центральных районных — 8,7 дней, в участковых больницах — 13,7 дней.

Эксперты проанализировали госпитализации по трем группам заболеваний: неосложненный диабет; неосложненная гипертония; пневмония, астма и бронхит. В среднем было выявлено 10% случаев, когда пациенты с такими состояниями, по мнению специалистов Всемирного банка, могли бы получить лечение амбулаторно.

Наиболее высокую долю необоснованных госпитализаций — более 15% — показали городские и участковые больницы. В некоторых учреждениях на эти группы заболеваний приходится до 30% случаев, которые не требовали обязательного лечения в стационаре.