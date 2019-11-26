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Мужчина в Гродно обратился к врачам, но ему сказали прийти завтра. Утром его тело нашли у больницы
27.11.2019 14:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Накануне вечером мужчина обратился в приемный покой областного центра «Психиатрия-наркология», однако там ему посоветовали прийти утром на осмотр для решения вопроса о дальнейшем лечении. Сегодня утром, 27 ноября, тело мужчины обнаружил один из водителей, который приехал в медучреждение на предрейсовый медосмотр. Сейчас милиция выясняет, что случилось,
Как рассказал главный врач Гродненского областного центра «Психиатрия-наркология» Максим Воронко, вчера вечером мужчина обратился в приемный покой больницы.
— Состояние пациента угрозы жизни не представляло. Ему было предложено пройти повторный осмотр утром следующего дня для решения вопроса о дальнейшем лечении.
Обстоятельства произошедшего выясняет милиция.
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Накануне вечером мужчина обратился в приемный покой, однако там ему посоветовали прийти утром на осмотр для решения вопроса о дальнейшем лечении.
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