Источник материала: Газета Авангард

Сегодня председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник провел личный прием граждан.

Вопросы, за помощью в решении которых граждане обратились к главе района, касались сельскохозяйственного и жилищного направлений.

Так, директор частного предприятия «Антей-Агрохим» Андрей Степаняк просил рассмотреть возможность передачи на безвозмездной основе в хозяйственное пользование сельскохозяйственные угодья, занятые в данное время садами и расположенные на территориях КСУП «Кривск» и СУП «Андреевка». В связи с тем, что сады относятся к основным средствам предприятий и имеют балансовую стоимость, их передача на безвозмездной основе невозможна. Вместе с тем, руководство района готово вернуться к рассмотрению этого вопроса, но после предоставления частным предприятием «Антей-Агрохим» детального бизнес-плана.

— Мы должны видеть намерения порядочного предпринимателя, — подчеркнул Анатолий Гапоник.

Сергей Попков жаловался на то, что его собираются выселить из жилого помещения коммерческого пользования государственного жилфонда. Мужчине было разъяснено, что для исправления им же допущенной ошибки у него еще есть время, хоть и немного. А все дело в том, что, получив в 2018 году квартиру в доме №16 по ул. Совхозной г.Буда-Кошелево, Сергей «забыл» про плату за жилье и коммунальные услуги. По состоянию на 26 ноября имеется задолженность в размере 348 руб. 88 коп., в том числе основной долг 288 руб., 55 коп. и пеня 60 руб. 33 коп. В случае непогашения долга 2 декабря будет направлено исковое заявление в суд о выселении без предоставления другого жилого помещения. К слову, по состоянию на сегодняшний день Сергей занимается поиском работы (в августе этого года был уволен из КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» по причине допущения прогулов без уважительных причин). По вопросу трудоустройства мужчине рекомендовано обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Елене Козловой и Валентине Бегишевой также были разъяснены варианты решения их вопросов в соответствии с законодательством.

Галина ХАЦУЛЁВА

Фото автора