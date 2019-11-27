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В минском аэропорту пограничники задержали гродненца, которого ранее депортировали из Швеции
27.11.2019 14:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пограничники 26 ноября задержали в Национальном аэропорту «Минск» жителя Гродно, который был депортирован из Швеции, а в Беларуси мужчина числился в базе МВД, как лицо, причастное к совершению преступления,
48-летний мужчина летел рейсом «Стокгольм-Минск». Он был депортирован из Швеции.
Белорусские пограничники задержали жителя Гродно и передали его милиции.
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Пограничники 26 ноября задержали в Национальном аэропорту «Минск» жителя Гродно, который был депортирован из Швеции, а в Беларуси мужчина числился в базе МВД, как...
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