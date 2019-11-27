В минском аэропорту пограничники задержали гродненца, которого ранее депортировали из Швеции

Источник материала: Tut.by

Пограничники 26 ноября задержали в Национальном аэропорту «Минск» жителя Гродно, который был депортирован из Швеции, а в Беларуси мужчина числился в базе МВД, как лицо, причастное к совершению преступления, сообщает Госпогранкомитет.

Фото: airport.by, носит иллюстративный характер

48-летний мужчина летел рейсом «Стокгольм-Минск». Он был депортирован из Швеции.

Белорусские пограничники задержали жителя Гродно и передали его милиции.