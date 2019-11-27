Первые пошли. В Чечерском районе под хрупкий лед провалились два рыбака

Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе — первое ЧП с участием любителей подледной ловли. Двое жителей деревни Неговка не дождались, когда окрепнет лед, вышли на него — и провалились в воду.



Фото: МЧС

Утром 27 ноября чечерским спасателям сообщили , что на реке Сож около деревни Городовка тонут 2 человека. Глубина реки в этом месте — около шести метров.

Работники МЧС с помощью спасательной доски доставили пострадавших на берег и передали медикам. У мужчин переохлаждение.