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19 лет колонии получил водитель, который пытался ввезти в Беларусь 70 кг экстази

27.11.2019 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 51-летнему мужчине, который перевозил наркотики и психотропы через границу, сообщил Брестский областной суд.


Фото: www.gpk.gov.by

Начиненный экстази автомобиль задержали в пункте пропуска «Домачево». 51-летний гражданин Словакии ехал из Польши в Беларусь по красному каналу на Volkswagen. Во время осмотра автомобиля служебная собака учуяла в автомобиле запрещенные вещества, сообщал ранее Госпогранкомитет.

Оказалось, что в газовом баллоне мужчина провозил таблетки экстази общей массой 70,2 кг, а в порогах автомобиля — брикеты с кокаином массой 12,5 кг.

Суд признал мужчину виновным в незаконных обороте и перемещении через границу наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. Ему назначили 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Теги: Брест
 
 
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Запрещенные вещества в автомобиле учуяла служебная собака.
 
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