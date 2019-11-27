19 лет колонии получил водитель, который пытался ввезти в Беларусь 70 кг экстази

Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 51-летнему мужчине, который перевозил наркотики и психотропы через границу, сообщил Брестский областной суд .



Фото: www.gpk.gov.by

Начиненный экстази автомобиль задержали в пункте пропуска «Домачево». 51-летний гражданин Словакии ехал из Польши в Беларусь по красному каналу на Volkswagen. Во время осмотра автомобиля служебная собака учуяла в автомобиле запрещенные вещества, сообщал ранее Госпогранкомитет .

Оказалось, что в газовом баллоне мужчина провозил таблетки экстази общей массой 70,2 кг, а в порогах автомобиля — брикеты с кокаином массой 12,5 кг.

Суд признал мужчину виновным в незаконных обороте и перемещении через границу наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. Ему назначили 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.