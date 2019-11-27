Удивительное видео от СБ ТВ: Жировичский монастырь с высоты птичьего полета

Источник материала: Полымя

Монастырь в Жировичах – один из центров белорусского православия. В 2020 году обитель отметить 550-летие своей главной святыни – чудотворной иконы Божией Матери. Согласно преданию, это произошло 20 мая 1470 года. Свято-Успенский Жировичский монастырь крупнейший в стране архитектурный ансамбль XVII–XVIII веков. За свою историю монастырь неоднократно разоряли во время войн, но каждый раз он возрождался. После многочисленных перестроек и реконструкций современный вид он обрел во второй половине XIX века. В 1613 году по требованию Виленского трибунала в Жировичах была принята церковная Уния, а в 1839 году обитель была возвращена православным. Сегодня имеет статус мужского ставропигиального монастыря.