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Удивительное видео от СБ ТВ: Жировичский монастырь с высоты птичьего полета

27.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Монастырь в Жировичах – один из центров белорусского православия. В 2020 году обитель отметить 550-летие своей главной святыни – чудотворной иконы Божией Матери. Согласно преданию, это произошло 20 мая 1470 года. Свято-Успенский Жировичский монастырь крупнейший в стране архитектурный ансамбль XVII–XVIII веков. За свою историю монастырь неоднократно разоряли во время войн, но каждый раз он возрождался. После многочисленных перестроек и реконструкций современный вид он обрел во второй половине XIX века. В 1613 году по требованию Виленского трибунала в Жировичах была принята церковная Уния, а в 1839 году обитель была возвращена православным. Сегодня имеет статус мужского ставропигиального монастыря.

Источник: sb.by

 
 
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Монастырь в Жировичах – один из центров белорусского православия. В 2020 году обитель отметить 550-летие своей главной святыни – чудотворной
 
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