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Заместитель председателя райисполкома Александр Былич встретился с трудовым коллективом РУП ЖКХ

27.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Утро для работников Кореличского РУП ЖКХ сегодня началось со встречи с заместителем председателя райисполкома Александром Быличем, где на повестке дня стоял вопрос социально-экономического развития региона за последние десять месяцев.

Заместитель председателя райисполкома Александр Былич встретился с трудовым коллективом РУП ЖКХ

Особое внимание во время встречи было уделено работе с вторичными материальными ресурсами, а также рентабельности банного и гостиничного хозяйств. «Вы знаете, что наша гостиница заполняется всего на 22%, в связи с чем было решено выделить один этаж под общежитие. Но и это не слишком спасло ситуацию. Поэтому нужно думать и принимать какие-либо решения, чтобы все минусы вышли в плюсы, — отметил представитель районной вертикали власти.

Заместитель председателя райисполкома Александр Былич встретился с трудовым коллективом РУП ЖКХ

Подробно остановился Александр Былич и на строительстве в Кореличском районе. Так, он подчеркнул, что в ближайшее время необходимо заняться строительством объездной дороги возле Мира, поскольку поток автомобилей с каждым годом растёт.

Что касается строительства жилья, здесь программа выполнена на 100%: вместо 2000 кв. м. в районе было построено почти 2500 кв. м. «Программа строительства жилья на селе предполагала собой возведение двадцати шести домов по всей Гродненской области, — в продолжение встречи отметил Александр Былич, — однако в одних только Жуховичах их построено двенадцать. То есть, фактически, наш район обеспечил почти половину выполнения областной программы. Для предприятий такое строительство также выгодно, поскольку берётся льготный кредит всего под 1%.»

В завершение заместитель председателя кратко остановился на планах на 2020 год. Так, например, планируется капитальный ремонт пищеблока ЦРБ и Дома культуры в агрогородке Красное.

Виктория КОСТЮК
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Утро для работников Кореличского РУП ЖКХ сегодня началось со встречи с заместителем председателя райисполкома Александром Быличем, где на повестке дня
 
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