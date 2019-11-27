Православный календарь: 27 ноября — день памяти св. апостола Филиппа, а 28-го вступаем в Рождественский пост

Источник материала: Полымя

28 ноября православный мир вступает в Рождественский пост, также именуемый Четыредесятницей, который продлится сорок дней, до 7 января.





Также последний многодневный пост в году носит название Филиппов, или по-народному – Филипповки. Это связано с тем, что заговенье (канун поста) приходится на 27 ноября – день памяти св. апостола Филиппа. К слову, ему молятся при разных недугах, особенно при глазных болезнях и укусах змей, в печали и скорби. Но в этом году заговляться лучше 26 ноября, потому что Филиппов день выпадает на среду, когда церковный устав предписывает воздержание. Наши предки еще называли этот день Куделицей, и к нему завершали сезоны свадеб и заготовки хозяйками кудели для прядения.

Рождественский пост имеет древнюю историю. Уже с IV века о нем в своих творениях упоминали св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин, а в V веке Лев Великий писал, что Рождественский пост есть жертва Богу за Его дары и акт любви к ближним. «Как Господь ущедрил нас плодами земли, – отмечал святитель, – так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным». Недаром зимний пост освещает завершение года таинственным обновлением наших душ и тел для духовного единения с Богом и приготовляет христиан к истинному празднованию Рождества Христова.

Для начала объясним, что значит поститься телесно. Устав Церкви учит, что в данный период все благочестивые христиане должны воздерживаться от мяса, птицы, молочных продуктов и яиц, а рыбу и морепродукты можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. Вино дозволяется пить по воскресеньям и большим праздникам, но строго в меру.





Но суть поста не в ограничениях в пище, а в духовном очищении. «Постящеся, братие, телесне постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», – заповедует Святая Церковь. Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя, в первую очередь, покаянием и молитвою, искоренением злых дел и прощением обид, а также воздержанием от страстей и пороков, от увеселительных и зрелищных мероприятий, от праздного времяпрепровождения перед телевизором и компьютером, и с чистым сердцем и душой благоговейно встретили явившегося в мир Сына Божия.

Помните, что пост телесный без духовной составляющей всего лишь диета. Его сущность выражена в церковной песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: ибо – если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядушим».

Пусть ваша душа испытает во время поста великое обновление, чтобы в праздничную ночь вы смогли с чистым сердцем и искренней радостью встретить родившегося Христа и принести Ему свою любовь!

Анатолий ШЕЛЕСТ,

настоятель Свято-Воскресенского храма агр. Луки, протоиерей