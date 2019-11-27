﻿ Православный календарь: 27 ноября — день памяти св. апостола Филиппа, а 28-го вступаем в Рождественский пост. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Православный календарь: 27 ноября — день памяти св. апостола Филиппа, а 28-го вступаем в Рождественский пост

27.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

28 ноября православный мир вступает в Рождественский пост, также именуемый Четыредесятницей, который продлится сорок дней, до 7 января.

Православный календарь: 27 ноября — день памяти св. апостола Филиппа, а 28-го вступаем в Рождественский пост

Православный календарь: 27 ноября — день памяти св. апостола Филиппа, а 28-го вступаем в Рождественский постТакже последний многодневный пост в году носит название Филиппов, или по-народному – Филипповки. Это связано с тем, что заговенье (канун поста) приходится на 27 ноября – день памяти св. апостола Филиппа. К слову, ему молятся при разных недугах, особенно при глазных болезнях и укусах змей, в печали и скорби. Но в этом году заговляться лучше 26 ноября, потому что Филиппов день выпадает на среду, когда церковный устав предписывает воздержание. Наши предки еще называли этот день Куделицей, и к нему завершали сезоны свадеб и заготовки хозяйками кудели для прядения.

Рождественский пост имеет древнюю историю. Уже с IV века о нем в своих творениях упоминали св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин, а в V веке Лев Великий писал, что Рождественский пост есть жертва Богу за Его дары и акт любви к ближним. «Как Господь ущедрил нас плодами земли, – отмечал святитель, – так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным». Недаром зимний пост освещает завершение года таинственным обновлением наших душ и тел для духовного единения с Богом и приготовляет христиан к истинному празднованию Рождества Христова.

Для начала объясним, что значит поститься телесно. Устав Церкви учит, что в данный период все благочестивые христиане должны воздерживаться от мяса, птицы, молочных продуктов и яиц, а рыбу и морепродукты можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. Вино дозволяется пить по воскресеньям и большим праздникам, но строго в меру.

Православный календарь: 27 ноября — день памяти св. апостола Филиппа, а 28-го вступаем в Рождественский пост

Но суть поста не в ограничениях в пище, а в духовном очищении. «Постящеся, братие, телесне постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», – заповедует Святая Церковь. Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя, в первую очередь, покаянием и молитвою, искоренением злых дел и прощением обид, а также воздержанием от страстей и пороков, от увеселительных и зрелищных мероприятий, от праздного времяпрепровождения перед телевизором и компьютером, и с чистым сердцем и душой благоговейно встретили явившегося в мир Сына Божия.

Помните, что пост телесный без духовной составляющей всего лишь диета. Его сущность выражена в церковной песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: ибо – если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядушим».

Пусть ваша душа испытает во время поста великое обновление, чтобы в праздничную ночь вы смогли с чистым сердцем и искренней радостью встретить родившегося Христа и принести Ему свою любовь!

Анатолий ШЕЛЕСТ,
настоятель Свято-Воскресенского храма агр. Луки, протоиерей

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 ноября православный мир вступает в Рождественский пост, также именуемый Четыредесятницей, который продлится сорок дней, до 7 января. Также последний
 
Новости дня
Новости общества
 
С 9 декабря 2019 года по 10 января 2020 года участвуем вместе в новогодней благотворительной акции «Наши дети»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика