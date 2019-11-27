Организации, индивидуальные предприниматели и частные домовладения приглашаются к участию в районном смотре-конкурсе на лучшее оформление к Новому году

Источник материала: Полымя





Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома объявляет о проведении смотра-конкурса на лучшее оформление объектов организаций, индивидуальных предпринимателей и частных домовладений к Новому году. Заявки на участие принимаются до 29 ноября 2019 года по факсу 7-08-15 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома) либо по электронной почте на адрес kultkor@tut.by.

Заявка юридического лица либо ИП должна содержать следующую информацию: название номинации, ФИО руководителя и должность, адреса объектов, представленных на смотр-конкур, ФИО контактного лица, а также фотографии с изображением фасада здания, входной группы, прилегающих территорий.

Для граждан заявление на участие в смотре-конкурсе оформляется в произвольной форме с обязательным указанием ФИО, адреса дома и контактного телефона. Также необходимо указать номинацию и приложить несколько фотографий.

Конкурс проводится в номинациях «Лучшее новогоднее оформление сельскохозяйственного объекта», «Лучшее новогоднее оформление социально-культурного учреждения», «Лучшее новогоднее оформление административного помещения», «Лучшее новогоднее оформление производственного объекта», «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения и прилегающей территории», «Лучшее новогоднее оформление балкона (окон) в квартирах».

Телефон для справок 2-23-81.