Спешите участвовать в районном смотре-конкурсе «Дед Мороз и Снегурочка»

Источник материала: Полымя





Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, РО ОО «Белорусский союз женщин», ГУ «Кореличский РЦКиНТ», райком профсоюза работников АПК, а также молодежный совет Кореличского районного объединения профсоюзов объявляют о проведении районного смотра-конкурса «Дед Мороз и Снегурочка».

Для участия приглашаются команды (возраст участников не ограничен) учреждений социальной сферы, сельскохозяйственных организаций, предприятий, а также индивидуальные предприниматели. Программа состоит из трех конкурсов: «Визитная карточка» (дефиле и самопрезентация), «Зимняя фантазия» (демонстрация вокального и танцевального мастерства) и «Новогодние чудеса» (интерактивная игра со зрителями).

Заявки на участие принимаются до 29 ноября 2019 года по электронной почте kor.omr@mail.ru.

Справки по телефону 7-49-76.